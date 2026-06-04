Una entrevista entre el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo y el periodista Luis Carlos Vélez dejó un momento que provocó risas entre los participantes.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “La usaré cuando me dé la gana”: fórmula de De la Espriella estalló por prohibición de ponerse camiseta de Colombia)

Cuando regresaba de una pausa, Vélez intentó retomar la conversación presentando nuevamente a sus invitados.

Sin embargo, el periodista confundió el apellido del exministro con el del periodista. El director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo salió al baile, sin estar presente en la conversación.

Esta es la entrevista completa:

De la Espriella corrigió error de Luis Carlos Vélez

La equivocación no pasó desapercibida y fue el propio De la Espriella quien intervino de inmediato.

“Restrepo, no Acevedo”.

Luego de la corrección, tanto los invitados como el periodista reaccionaron entre risas.

Vélez reconoció el error y respondió con humor: “Algo me tenía que salir mal”.

Luis Carlos Vélez se disculpó por confusión

Luego de las risas, el periodista aprovechó para explicar el motivo de la equivocación y ofrecer disculpas a sus invitados.

“Usted no sabe cuántas pantallas tengo en este momento con la transmisión de Miami, de Bogotá… Les pido mis disculpas, por favor”.

Después de la aclaración, la entrevista continuó con normalidad.

La charla ya había dejado otro momento viral. El lapsus de Vélez ocurrió durante la misma entrevista en la que, minutos antes, De la Espriella sufrió un corte de energía mientras hablaba sobre reactivación económica y desarrollo regional.

En aquella ocasión, el candidato interrumpió la conversación para explicar que se había quedado sin servicio eléctrico y aprovechó el incidente para criticar la situación energética en la región Caribe.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: