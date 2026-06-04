Un momento inesperado marcó una entrevista que sostenía el candidato presidencial Abelardo de la Espriella junto al exministro José Manuel Restrepo y el periodista Luis Carlos Vélez.

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Mientras conversaban sobre reactivación económica y propuestas para el país, la transmisión de De la Espriella comenzó a presentar fallas y su imagen apareció entrecortada durante varios segundos.

Fue entonces cuando Restrepo habló. Minutos después el propio candidato explicó lo ocurrido.

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“Perdón, Luis Carlos, es que se me fue la luz aquí. Esto es un desastre en el Caribe colombiano. No sé si me están copiando bien”.

Acá, la entrevista completa

De la Espriella aprovechó incidente para cuestionar el servicio eléctrico

Lejos de dejar pasar el episodio como una simple falla técnica, De la Espriella utilizó el momento para referirse a uno de los problemas que requieren atención urgente en la región Caribe.

En medio de la conversación insistió en que las dificultades con el suministro de energía siguen afectando a miles de ciudadanos.

“Qué locura. Este es otro de los problemas que tenemos que resolver en el Caribe, el del fluido eléctrico. No, no… Un desastre”.

Las declaraciones se produjeron precisamente cuando se discutían temas relacionados con economía, competitividad, desarrollo regional y transición energética.

La situación llamó la atención porque el problema ocurrió justo cuando De la Espriella hablaba sobre los desafíos que enfrenta el país y terminó convirtiéndose en un ejemplo en tiempo real de una de las problemáticas que mencionó durante la entrevista.

Tras el percance, la conversación continuó con normalidad una vez se restableció la conexión.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: