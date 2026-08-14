España tuvo una madrugada de angustia por cuenta de un terremoto de 5,2 grados de magnitud, según información del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El temblor ocurrió sobre la una de la madrugada del sábado 15 de agosto en el país europeo (6 p. m. del 14 de agosto, horario de Colombia).

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De acuerdo con el USGS, el epicentro se dio en Alhendín, municipio de la provincia de Granada. El temblor dejó serias afectaciones en el país español, en la región de Andalucía y tuvo una profundidad de 10 kilómetros.

En la zona se activaron los mecanismos de emergencia contra temblores en las provincias andaluzas, salvo Huelva y Cádiz. También hubo numerosas llamadas al servicio de emergencias debido a varios daños.

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Aunque las autoridades granadinas no registraron daños graves ni afectaciones que pongan en riesgo a los ciudadanos, algunos videos mostraron destrozos considerables por las caídas de fachadas. Varias estructuras se vinieron abajo, causando daños en vehículos que estaban en las vías.

Varios ciudadanos quedaron en la calle luego de evacuar. Videos mostraron a la población consternada por la emergencia que se presentó y los daños que hubo.

#Mundo | Un sismo de magnitud 5,2 se registró en el sur de España. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el temblor tuvo epicentro un kilómetro al suroeste de Otura, cerca de Granada, con una profundidad 10 kilómetros. De momento solo se registran daños de… pic.twitter.com/JJEXErlykN — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 15, 2026

🔴 Daños en viviendas con caídas de cornisas y edificios afectados tras el terremoto de Granada (España) Un sismo de magnitud 5 ha sacudido Granada y se ha sentido en más provincias españolas en la madrugada de este sábado https://t.co/m4k0BnCdNF pic.twitter.com/L7l2XLkvhE — ABC.es (@abc_es) August 15, 2026

Personas en las calles de Granada tras el terremoto que sacudió el sur de España https://t.co/5EyZG84fgI pic.twitter.com/Vt6X12zsPJ — RT en Español (@ActualidadRT) August 15, 2026

La comunidad de Granada recomendó a sus ciudadanos mantener la calma, tratar de no salir de las edificaciones en las que estén y mantenerse alejados de las fachadas que estén cerca de colapsar.

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