Un video se convirtió en uno de los símbolos de esperanza tras la tragedia causada por los terremotos en Venezuela, al mostrar el emotivo reencuentro entre Carlos Colmenares y su hijo Carlos Miguel, de 12 años, quien fue rescatado con vida luego de permanecer 122 horas atrapado bajo los escombros del Hotel Eduards, en el estado La Guaira.

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Las imágenes muestran al padre siguiendo con angustia el operativo de rescate mientras esperaba noticias del menor. Durante la búsqueda, varios integrantes de los equipos de emergencia lo abrazaron para darle fuerza y tranquilidad, un gesto que Carlos Colmenares agradeció mientras continuaban los trabajos para localizar a su hijo.

Minutos después llegó el momento más esperado. Carlos Miguel fue sacado de entre los escombros en una camilla, en medio de aplausos de rescatistas, voluntarios, bomberos y ciudadanos que seguían el operativo. En el video también se escucha a integrantes del equipo de rescate pedir espacio para permitir el paso de la camilla hasta la ambulancia.

(Vea también: Milagro en Venezuela: niño de once años fue rescatado con vida luego de 6 días del terremoto)

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🇻🇪 Hace minutos 750pm rescataron al niño Carlos Miguel Comenares Gutiérrez, luego de 122 horas bajo los escombros. Su padre Carlos Colmenares no dejó de luchar todos estos días para llegar hasta su hijo con vida. Fue encontrado hoy a las 2 pm, cuando parecía imposible. Macuto. pic.twitter.com/zW0m90r2Ov — Roi Lopez Rivas (@RoiLopezRivas) June 30, 2026

Al acercarse a su hijo, Carlos Colmenares lo saludó y le acarició la cabeza en un breve pero conmovedor reencuentro antes de que el adolescente fuera trasladado para recibir atención médica. La escena fue registrada por decenas de personas que grababan con sus teléfonos celulares.

El rescate de Carlos Miguel fue posible gracias al trabajo conjunto de equipos especializados de Ecuador y República Dominicana, con el apoyo de bomberos aeronáuticos venezolanos. El menor logró sobrevivir más de cinco días bajo las ruinas del Hotel Eduards, uno de los edificios que colapsó tras los devastadores terremotos del pasado 24 de junio.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.