Los fuertes terremotos que golpearon a Venezuela y provocaron el colapso de decenas de edificaciones volvieron a poner sobre la mesa una pregunta que suele aparecer después de este tipo de tragedias: ¿cuánto tiempo puede permanecer con vida una persona atrapada bajo los escombros?

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(Vea también: Dan nuevo y desgarrador balance de víctimas por terremotos en Venezuela; casi 2.000 muertos)

La respuesta no es sencilla. De acuerdo con especialistas consultados por la BBC, no existe un límite de tiempo exacto, ya que la supervivencia depende de múltiples variables, entre ellas el estado de salud de la víctima, la gravedad de las lesiones, la disponibilidad de oxígeno y agua, las condiciones climáticas e incluso la capacidad para mantener la calma mientras llegan los equipos de rescate.

Aunque la mayoría de personas rescatadas con vida aparece durante las primeras horas posteriores al desastre, la historia también ha registrado casos extraordinarios de sobrevivientes encontrados varios días e incluso semanas después de un derrumbe.

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Qué factores aumentan las posibilidades de sobrevivir bajo los escombros

Uno de los aspectos más importantes es la forma en que la persona queda atrapada durante el colapso de una estructura. Según los expertos citados por la BBC, contar con un pequeño espacio libre que permita respirar puede marcar una diferencia determinante.

El coordinador de la Asociación Turca de Búsqueda y Rescate (AKUT), Murat Harun Ongoren, explicó al medio británico que adoptar medidas de protección durante un sismo, como agacharse, cubrirse y sujetarse debajo de una superficie resistente, puede ayudar a crear un espacio de supervivencia cuando ocurre un derrumbe.

Los especialistas también coinciden en que el acceso al agua resulta determinante. Richard Edward Moon, experto en cuidados intensivos de la Universidad de Duke, señaló a la BBC que la falta de hidratación representa uno de los mayores riesgos para quienes permanecen atrapados, debido a que el organismo pierde líquidos de manera constante.

La gravedad de las heridas también influye de forma decisiva. Personas con traumatismos severos, hemorragias o lesiones en órganos vitales suelen enfrentar un panorama mucho más complejo, mientras que quienes sufren lesiones menores tienen mayores probabilidades de resistir hasta ser localizados.

Incluso después del rescate, los médicos deben actuar rápidamente. La doctora Jetri Regmi, funcionaria técnica del Programa Mundial de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), explicó a la BBC que algunos sobrevivientes pueden desarrollar el llamado síndrome de aplastamiento, una complicación causada por la presión prolongada de los escombros sobre los músculos, que puede poner en riesgo la vida una vez la persona es liberada.

El clima y la fortaleza mental también pueden marcar la diferencia

Las condiciones ambientales representan otro elemento que influye directamente en la supervivencia.

Según los especialistas consultados por la BBC, las bajas temperaturas favorecen la aparición de hipotermia, mientras que el calor intenso acelera la deshidratación, dos escenarios que reducen considerablemente el tiempo que una persona puede resistir atrapada.

Moon explicó que, cuando el cuerpo pierde la capacidad de conservar su temperatura, el deterioro físico puede acelerarse, especialmente si la víctima permanece inmóvil y sin protección frente al frío.

A estos factores se suma el componente psicológico. Ongoren aseguró al medio británico que controlar el miedo y evitar el pánico ayuda a conservar energía y oxígeno, además de facilitar la toma de decisiones mientras llegan los rescatistas.

Por esa razón, los expertos recomiendan mantener la calma en la medida de lo posible, limitar los movimientos innecesarios y reservar las fuerzas para pedir ayuda cuando existan mayores posibilidades de ser escuchado.

Casos de sobrevivientes demuestran que aún después de varios días puede haber esperanza

Si bien la mayoría de operaciones de rescate exitosas ocurre durante el primer día tras un terremoto, existen antecedentes que muestran que las posibilidades de encontrar sobrevivientes no desaparecen por completo con el paso del tiempo.

La BBC recordó el caso de un hombre que fue encontrado con vida diez días después de un terremoto ocurrido en Corea del Sur en 1995. Según los reportes de la época, logró mantenerse con vida gracias al agua de lluvia, parte del material que encontró entre los escombros y distintas estrategias para mantenerse consciente.

Otro de los rescates más recordados ocurrió en Bangladesh en 2013, cuando una mujer fue localizada con vida 17 días después del colapso de una fábrica. Tras ser rescatada, contó que sobrevivió alimentándose con la comida que encontraba entre las ruinas y bebiendo agua.

En Haití también quedaron registrados episodios similares después del devastador terremoto de 2010. Entre ellos figura el hallazgo de un hombre que permaneció 27 días bajo los escombros antes de ser encontrado por los equipos de rescate.

Otro caso citado por la BBC ocurrió en Pakistán, donde una mujer fue localizada con vida varias semanas después del terremoto que sacudió la región de Cachemira en 2005.

Estos antecedentes reflejan que, aunque las probabilidades disminuyen con el paso de los días, la combinación de condiciones favorables y el trabajo persistente de los rescatistas puede dar lugar a rescates que, en su momento, parecían prácticamente imposibles. Hay esperanza.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.