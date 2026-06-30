El movimiento telúrico se registró este 30 de junio en el estado de Sinaloa. Las autoridades activaron los protocolos correspondientes y comenzaron la revisión para determinar si hubo daños.

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Un sismo de magnitud 6,1 se registró este martes 30 de junio en el estado de Sinaloa, según informó la Coordinación Nacional de Protección Civil de México a través de sus canales oficiales.

La entidad señaló que el reporte está basado en información del Servicio Sismológico Nacional, que ubicó el epicentro del movimiento telúrico a 116 kilómetros al suroeste de Guasave.

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Actualización: 🚨#Sismo magnitud 6.1 en #Sinaloa Continuamos en comunicación con las unidades estatales y municipales de #ProtecciónCivil y los integrantes del Comité Nacional de Emergencias (#CNE), para realizar una evaluación preliminar de la zona. https://t.co/51m5A5fCfS — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) June 30, 2026

El sismo tuvo una profundidad de 5 kilómetros

De acuerdo con el reporte oficial, el temblor se produjo a una profundidad de cinco kilómetros, una característica que forma parte de la información preliminar entregada por las autoridades mexicanas.

Tras conocerse el evento, la Coordinación Nacional de Protección Civil indicó que se activó la comunicación con las unidades estatales y municipales para verificar la situación en las zonas que pudieron verse afectadas.

Autoridades mantienen monitoreo tras el temblor

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que también mantiene contacto con el Comité Nacional de Emergencias mientras avanza la evaluación preliminar sobre posibles afectaciones derivadas del sismo.

Hasta el momento, la entidad señaló que continúa el monitoreo del evento junto con las autoridades correspondientes para determinar el impacto que pudo haber tenido el movimiento telúrico.

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Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.