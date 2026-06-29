Venezuela continúa enfrentando una de las emergencias más complejas de su historia reciente después del doble terremoto que sacudió al país el pasado 24 de junio y dejó imágenes de destrucción que aún mantienen activas las labores de búsqueda y rescate.

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Los movimientos telúricos, de magnitudes 7,2 y 7,5, ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia y provocaron el colapso de edificaciones, daños estructurales en varias ciudades y una crisis humanitaria que sigue evolucionando mientras autoridades y organismos internacionales intentan responder a la magnitud del desastre.

Desde entonces, distintos equipos de rescate y misiones médicas internacionales comenzaron a llegar al territorio venezolano para apoyar la atención de heridos y la búsqueda de personas desaparecidas que podrían permanecer atrapadas bajo toneladas de concreto.

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Este lunes 29 de junio de 2026 una fuerte réplica de magnitud 5.1 volvió a sacudir la costa norte a las 06:00 hora local. En medio de la emergencia, el periodista Luis Carlos Vélez aseguró que sostuvo una conversación con John Barrett, encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, quien le manifestó que ese país mantiene disposición para apoyar las labores humanitarias derivadas de la tragedia.

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Según relató Vélez a través de publicaciones y videos en redes sociales, tras recorrer y conocer parte del panorama posterior al sismo encontró una situación que calificó como crítica.

“Es realmente devastador, muy complejo. La gran cantidad de edificios caídos hace que la situación sea muy difícil”, afirmó el periodista en uno de sus recientes videos.

También señaló que, a su juicio, el número de víctimas podría seguir aumentando debido a las limitaciones operativas que enfrenta la respuesta de emergencia.

“Obviamente el número de muertos va a aumentar porque no hay ninguna capacidad instalada para reaccionar de la manera que hay que reaccionar”, expresó.

Uno de los puntos sobre los que hizo énfasis fue la necesidad de fortalecer la capacidad logística para remover escombros y acelerar las operaciones de búsqueda.

Según indicó, existen reportes sobre insuficiencia de maquinaria pesada para atender el volumen de estructuras colapsadas.

“Las denuncias de ausencia de maquinaria amarilla son reales y se necesita mucha para la dimensión de lo que está pasando”, añadió.

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El periodista también describió escenas de desorden y tensión en algunos sectores afectados mientras avanzaban las labores humanitarias.

“Todo era un caos, había gente con buenas y malas intenciones. Había gente que no debía estar allá. El control de las autoridades debe ser importante para que no pasen cosas malas”, comentó.

En su mensaje también hizo referencia al impacto humano que deja una emergencia de esta magnitud y expresó solidaridad con las familias que siguen esperando noticias de sus seres queridos.

“Yo sé que la gente está desesperada por sus seres queridos, no me alcanzo a imaginar lo que pasa por sus corazones y mentes”, señaló.

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Finalmente, advirtió que la recuperación no será inmediata y que el país apenas comienza una etapa que podría extenderse durante meses.

“Esto no se va a solucionar en un día, viene muchas cosas más”, concluyó.

Mientras continúan llegando apoyos internacionales y siguen las operaciones en las zonas afectadas, las autoridades mantienen el llamado a permitir el trabajo de rescatistas y organismos de emergencia, en medio de una tragedia que todavía está lejos de terminar.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.