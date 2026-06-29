La crisis humanitaria y de infraestructura en Venezuela se agudizó de forma dramática en las primeras horas de este lunes, 29 de junio de 2026. Cuando el país intentaba asimilar el impacto de los devastadores terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 del pasado miércoles, una fuerte réplica de magnitud 5.1 volvió a sacudir la costa norte a las 06:00 hora local. De acuerdo con el boletín del Servicio Geológico Colombiano, el movimiento tuvo una profundidad superficial menor a 30 kilómetros, lo que provocó pánico generalizado en las comunidades costeras que ya se encuentran severamente golpeadas.

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Este nuevo sismo eleva a más de 430 el número total de réplicas que se han contabilizado en el territorio venezolano desde la catástrofe inicial. La magnitud de la tragedia ha desbordado por completo las capacidades locales, al punto que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de la ONU calcula que hasta 6,76 millones de personas se han visto damnificadas directa o indirectamente. El balance oficial de víctimas fatales se mantiene provisionalmente en 1.450 personas, pero el riesgo de nuevos derrumbes mantiene en vilo a los equipos de socorro.

Una evaluación satelital de urgencia realizada mediante el Análisis Digital Rápido (RAPIDA) del PNUD fijó las pérdidas materiales preliminares en la alarmante cifra de 6.700 millones de dólares. El inventario detallado de la infraestructura colapsada o afectada en Caracas y la zona costera incluye:

189 edificios destruidos o con colapso total en sus estructuras.

585 edificaciones con daños estructurales de carácter parcial.

38 centros hospitalarios que reportan afectaciones diversas en sus instalaciones críticas.

44 centros comerciales con pérdidas y daños materiales considerables.

1.645 estructuras de otra índole con afectaciones físicas registradas por las autoridades.

Ante el colapso logístico interno, la ayuda internacional se ha transformado en un puente de salvamento fundamental. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, confirmó que el pie de fuerza extranjero ya alcanza los 2.624 rescatistas operando en perfecta coordinación en el terreno.

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Fuerza de Tarea Extranjera Desplegada: El contingente de búsqueda cuenta actualmente con el soporte de 137 perros entrenados, 49 vehículos especializados de rescate y 84,8 toneladas de equipamiento técnico e insumos quirúrgicos de alta prioridad.

A las misiones de avanzada provenientes de El Salvador, México, Suiza, España, Colombia y Chile, se sumó un robusto bloque militar de emergencia de los Estados Unidos. Washington despachó más de doscientos efectivos junto a una flotilla de aviones y helicópteros. De este grupo, 130 marines estadounidenses ya arribaron al puerto de La Guaira, terminal marítima que se declaró temporalmente fuera de servicio debido a las graves afectaciones estructurales sufridas en sus muelles.

De igual manera, el apoyo suramericano se consolidó con el envío de un avión de la Fuerza Aérea del Perú cargado con 14 toneladas de ayuda humanitaria, el alistamiento de un segundo equipo de expertos por parte de Argentina, y el despacho de 32 militares especialistas en búsqueda y salvamento desde Paraguay. En el ámbito doméstico, la resistencia civil ha respondido masivamente mediante la inscripción oficial de 7.876 voluntarios que apoyan las labores humanitarias desde la capital.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.