La monumental tragedia desatada por el doblete sísmico en Venezuela ya superó las fronteras y enluta los corazones en el departamento de Antioquia. Mientras cerca de 30 países despliegan esfuerzos sobrehumanos para levantar al país de las ruinas que dejaron los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 —con un saldo parcial espantoso de más de 1.700 muertos y decenas de miles de desaparecidos—, en el Valle de Aburrá se vive un drama particular. Una querida familia que reside en el municipio de Sabaneta se encuentra atrapada en la zona cero del desastre, según El Tiempo.

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José Alejandro Ruiz Roa, su esposa Oriana Carolina Sivira Salazar y su pequeño hijo de ocho años, José Andrés, habían viajado entusiasmados a territorio venezolano para reencontrarse con sus seres queridos aprovechando las vacaciones escolares del menor. Tras pasar unos días en San Cristóbal y Caracas, la familia decidió regalarse una última noche frente al mar en La Guaira. Lamentablemente, el destino los ubicó en el lugar y el momento equivocados justo cuando la corteza terrestre se fracturó el pasado 24 de junio.

La última vez que se supo algo de la familia fue minutos antes del terremoto. Según relató Yina Cano, una amiga cercana, los reportes iniciales indican que el grupo familiar —al que se le habían sumado la madre de Oriana, una tía y una prima— fue visto en el lobby de la residencia ‘Vista Mar’, una imponente estructura de 13 pisos ubicada justo al frente de la Playa del Yate. Tras el sismo, el edificio colapsó por completo, de acuerdo con La FM.

A pesar de que ya pasaron más de cinco días sin rastro de ellos y de que la zona está completamente a oscuras, sin energía eléctrica ni redes telefónicas, sus allegados se aferran a un milagro técnico y estructural:

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Colapso lateral: El edificio no se derrumbó sobre su propio eje (en forma de sándwich), sino que cayó de manera horizontal hacia un costado.

Ubicación estratégica: La familia se encontraba en uno de los apartamentos de los extremos de la estructura.

La hipótesis del sótano: Los allegados guardan la fuerte esperanza de que, ante la caída lateral, el apartamento haya cedido hacia la zona de los sótanos, un espacio donde las vigas de hormigón son mucho más resistentes y pudieron haber creado cámaras de aire transitables.

El caso ha movilizado a las comunidades tanto de Sabaneta como de La Guaira. El hogar está compuesto por tres personas plenamente integradas a la vida social y escolar de Antioquia:

Nombre Completo Edad / Vínculo Contexto del Viaje José Alejandro Ruiz Roa Padre de familia / Esposo Emigró a Colombia y se radicó con su hogar en el sur del Valle de Aburrá. Oriana Carolina Sivira Salazar Madre de familia / Esposa Estaba acompañada en el viaje por su madre, su tía y una prima en el edificio ‘Vista Mar’. José Andrés Ruiz Sivira Hijo (8 años) Llegó a Colombia cuando tenía apenas un año de edad; viajó aprovechando el receso escolar.

“Es una situación muy difícil para la familia; nosotros nunca perdemos las esperanzas porque confiamos en Dios, y eso es todo lo que tenemos, pero estamos allí en el limbo de saber. Los rescatistas no dan abasto para todos los edificios; son más de 250 edificaciones derrumbadas totalmente”, relató Lorelena Ruiz Roa, hermana de José Alejandro, evidenciando el agotamiento de los cuerpos de socorro.

Debido a que la zona de desastre se encuentra incomunicada y los más de 2.600 socorristas internacionales priorizan los puntos con señales de vida, los familiares han difundido canales directos en ambos países para centralizar cualquier dato real que permita dar con el paradero de los tres integrantes de este hogar o de sus acompañantes.

Si usted tiene familiares en la zona de La Guaira, contacto con equipos de rescate o información verídica, por favor comuníquese de inmediato:

En Venezuela: +58 424 145 0759

En Colombia: +57 350 768 1068

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.