Por: Caracol TV

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Las imágenes del rescate de un bebé recién nacido entregado a los brazos de su padre dieron la vuelta al mundo y se convirtieron en uno de los símbolos de esperanza tras los terremotos que golpearon a Venezuela. Días después de aquel operativo, la madre del menor relató por primera vez cómo vivió las horas que permaneció atrapada bajo los escombros junto a su hijo de apenas 18 días de nacido.

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En una entrevista concedida a la BBC, Dayana Patiño recordó que fue su hijo, Juan David, quien le dio la fuerza para resistir mientras esperaban ser encontrados. “El bebé fue mi motor para estar despierta y alerta”, afirmó.

El momento en que todo cambió

Dayana se encontraba lavando los platos en el apartamento donde vivía con su familia, ubicado en un octavo piso de La Guaira, cuando comenzaron los terremotos. Al sentir el movimiento corrió de inmediato a proteger a su hijo entre sus brazos. En ese momento creyó que se trataba de un movimiento leve, pero la situación cambió en cuestión de segundos.

“Sentía que volaba. Después, sentí que me hundía en agua y tierra, y luego caí en el hueco donde quedé atrapada. No sé cómo no solté a mi bebé mientras volaba; fui aplastada contra los muebles”, recordó.

Aunque comenzó a pedir ayuda de inmediato, pronto comprendió que nadie podía escucharla. Fue entonces cuando decidió administrar sus fuerzas.

“Me dije a mí misma que no iba a malgastar mis energías: gritaría cuando fuera necesario, al oír voces o pasos cerca”.

Durante ese tiempo permaneció inmóvil porque una de sus piernas había quedado atrapada bajo la estructura y no podía cambiar de posición.

“No sé cómo mantuve la calma, ya que tenía la pierna izquierda atrapada bajo el hormigón. No podía moverme. Tenía la sien presionada contra una roca”, relató.

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Mientras permanecía bajo los escombros, Dayana encontró pequeños motivos para seguir adelante. Contó que sintió una Biblia debajo de ella y aseguró que ese momento marcó un cambio en su manera de afrontar la situación.

“Ahí comenzó mi lucha por sobrevivir”, expresó. También recordó que, en medio de la oscuridad, alcanzaba a distinguir un pequeño punto de luz que describió como la Luna.

El momento decisivo llegó cuando escuchó la voz de su hermano llamándola por su nombre. “Me dije: ‘Esta es mi única oportunidad’. Grité con todas mis fuerzas… grité ‘¡Aquí estoy!’ con todo el vigor que pude, y él respondió: ‘Te he encontrado y te prometo que no me iré hasta sacarte de ahí'”.

Esa promesa se cumplió durante la noche del jueves, tras más de 24 horas después del doble terremoto, cuando los equipos de rescate lograron sacar con vida tanto a Dayana como a Juan David tras una delicada operación.

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El reencuentro que conmovió al mundo

El rescate del bebé ya había emocionado a miles de personas después de que se difundieran las imágenes en las que los socorristas lo pasaban de mano en mano hasta entregarlo a su padre, Gerson Trujillo. Poco después, la madre también fue retirada de los escombros con vida.

Tras el reencuentro, Gerson relató que al observar el estado en que había quedado el edificio creyó que había perdido a su familia.

“Fue indescriptible. Pensé que habían muerto. Y cuando vi a mi hijo, sentí que volvía a nacer. No podía creerlo… Sentí que la vida regresaba a mí”, declaró al medio.

Anteriormente, también había contado que él y otros familiares iniciaron la búsqueda únicamente con sus manos mientras esperaban la llegada de los organismos de emergencia.

Los exámenes médicos realizados posteriormente confirmaron un gran milagro: Juan David solo sufrió lesiones leves, mientras que Dayana presentó heridas en ambas piernas.

🇻🇪 | Nuevas imágenes captan desde otro ángulo el milagroso rescate de un bebé recién nacido que fue extraído con vida de entre los escombros y bloques de hormigón. pic.twitter.com/pl9WYlSayu — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) June 26, 2026

Aunque la vivienda de la familia quedó completamente destruida y todas sus pertenencias se perdieron, además de que su perro continúa desaparecido, la pareja asegura que su prioridad ahora es seguir adelante.

“Lo perdimos casi todo, pero aquí estamos… Reconstruiremos todo lo que perdimos”, prometió e padre de familia.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.