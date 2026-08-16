La primera dama de Ecuador, Lavinia Valbonesi, perdió al hijo que esperaba con el presidente Daniel Noboa tras sufrir una complicación durante el embarazo que requirió una intervención médica de emergencia.

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La noticia fue confirmada por la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, quien informó que el bebé, llamado Stefano Noboa Valbonesi, falleció.

Morillo expresó sus condolencias a Noboa, Valbonesi y sus familiares, y señaló que la familia presidencial atraviesa un momento de profundo dolor.

Tras conocerse la noticia, distintos funcionarios e instituciones ecuatorianas manifestaron su solidaridad con la pareja presidencial.

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El ministro de Seguridad, John Reimberg, anunció además que las banderas de los cuarteles de la Policía Nacional permanecerán a media asta durante tres días como señal de duelo y acompañamiento a la familia.

La Asamblea Nacional de Ecuador también emitió un comunicado en el que expresó sus condolencias y aseguró acompañar a la familia presidencial en este difícil momento.

Noboa y Valbonesi se conocieron en 2019, cuando ella trabajaba como nutricionista personal del mandatario.

La pareja tiene dos hijos, Álvaro y Furio, mientras que Noboa también es padre de Daniela, fruto de una relación anterior. Valbonesi nació en Chone y creció en las islas Galápagos.

Fuerte crisis entre Colombia y Ecuador

Luego de que el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, decidió subir unilateralmente los aranceles para los productos colombianos que llegan a ese país, Colombia decidió tomar otras acciones relacionadas a la importación de energía, lo que ha desatado una guerra económica entre los dos países que comparten una extensa frontera.