Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un fuerte sismo de magnitud 7,4 estremeció gran parte de Colombia en la mañana de este lunes, según los registros de la Red Sismológica Nacional de Colombia. El movimiento telúrico, que se produjo a una profundidad de 88 kilómetros, fue calificado por Julio Fierro Morales, director del Servicio Geológico Colombiano, como el evento sísmico de mayor intensidad sentido en el país durante la última década. Esta evaluación resalta la relevancia de lo ocurrido y refuerza la necesidad de analizar el impacto y alcance del fenómeno.

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El sismo no solamente se percibió en Colombia: habitantes de países fronterizos como Venezuela, Ecuador y Panamá informaron haber sentido el temblor, lo que refleja la amplitud de la onda sísmica. Además del evento principal, las autoridades confirmaron la ocurrencia de dos réplicas, una de magnitud 2,8 y otra de 4,8, siendo esta última también perceptible por la población. Estos eventos secundarios suelen ser frecuentes tras movimientos de gran magnitud y, aunque generalmente resultan de menor intensidad, pueden aumentar la preocupación ciudadana y suponer riesgos adicionales para estructuras afectadas previamente.

En cuanto a las consecuencias, aunque los equipos técnicos continúan con la evaluación de los daños, los primeros reportes difundidos a través de redes sociales muestran afectaciones estructurales iniciales, principalmente en las ciudades de Manizales y Pereira. Las autoridades locales y nacionales trabajan de manera coordinada para consolidar la información oficial y determinar la magnitud real de los daños.

El historial sísmico de la región pone estos hechos en contexto. Uno de los antecedentes más relevantes tuvo lugar el 23 de noviembre de 1979, cuando un sismo de 7,2 sacudió la zona, siendo hasta ahora uno de los episodios más recordados y estudiados por su impacto. Estos antecedentes refuerzan el llamado a la preparación y la atención permanente por parte de la ciudadanía y los organismos encargados.

Frente a la emergencia, el Servicio Geológico Colombiano y los organismos de socorro instaron a la población a mantener la calma, seguir las recomendaciones de las autoridades y evitar la propagación de rumores o información no verificada. Subrayaron la necesidad de consultar únicamente fuentes institucionales para conocer la evolución de la situación y actuar de manera informada y responsable.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se debe hacer durante un sismo de gran magnitud en Colombia?

Durante un sismo de gran magnitud en Colombia, las autoridades y organismos de socorro recomiendan mantener la calma, seguir las indicaciones oficiales y buscar información únicamente en fuentes institucionales. Además, es importante evitar la difusión de rumores y priorizar la seguridad personal, ubicándose en zonas seguras mientras se producen las sacudidas.

¿Cuáles fueron las ciudades de Colombia más afectadas por el sismo del lunes?

Las primeras informaciones recogidas en redes sociales y verificadas por las autoridades señalan que Manizales y Pereira presentaron las principales afectaciones estructurales tras el sismo de magnitud 7,4 registrado el lunes. Sin embargo, los equipos técnicos continúan evaluando los daños para obtener un balance oficial y detallado.

Videos del terremoto en Venezuela

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.