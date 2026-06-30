Una de las imágenes más repetidas en los partidos del Mundial 2026 sin duda es la del presidente de la Fifa, Gianni Infantino. Es por eso que muchos se hacen la misma pregunta, ¿cómo son sus desplazamientos para estar en tantos juegos, incluso en un mismo día? Esto, teniendo en cuenta las tres sedes en las que se lleva a cabo la competición.

Sigue a PULZO en Discover

Una investigación de BBC Verify y BBC Sport rastreó la actividad de una aeronave vinculada a la Fifa y encontró que, en apenas 16 días, el avión completó al menos 27 vuelos y recorrió más de 50.000 kilómetros para permitir que Infantino asistiera a 24 partidos disputados en distintas ciudades de Estados Unidos, Canadá y México.

La huella ambiental de Gianni Infantino en el Mundial 2026

El análisis calcula que esos desplazamientos representaron aproximadamente 516 toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO₂e). La cifra adquiere otra dimensión al compararla con los datos de la Unión Europea citados por la BBC, según los cuales una persona emite, en promedio, 6,56 toneladas de CO₂e al año. En otras palabras, los vuelos del dirigente durante la fase de grupos equivalen a las emisiones anuales de 78 personas.

El informe también recoge un estudio de la empresa francesa Greenly, especializada en medición de huella de carbono. La firma advirtió que cada hora de vuelo en un jet privado de estas características produce emisiones similares a las que una persona promedio genera durante un año completo. Incluso estimó que, si Infantino asistía a todos los partidos hasta los cuartos de final, el impacto ambiental de sus desplazamientos podría ubicarse entre 300 y 500 toneladas de CO₂e solo por el uso de esa aeronave.

Lee También

Otro de los aspectos que llamó la atención fue el tipo de avión utilizado. La BBC indicó que se trataría de un Gulfstream G650ER, un jet privado que consume cerca de 1.817 litros de combustible por hora. Entre los recorridos destacados figura un vuelo de más de 4.500 kilómetros entre Vancouver y Miami, además de una jornada en la que la aeronave cubrió más de 6.500 kilómetros para trasladar a Infantino desde Miami hacia Seattle y posteriormente a Los Ángeles, donde presenció dos encuentros en un mismo día.

La controversia surge, además, en un torneo que varios investigadores ya consideran el más contaminante de la historia. Expertos de las universidades de Loughborough, Bristol y Manchester sostienen que el formato de 48 selecciones, 104 partidos y 16 sedes distribuidas en tres países incrementó de manera significativa la dependencia de los viajes aéreos.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.