Muchos trucos caseros circulan en redes sociales y foros de tecnología, y uno de los más llamativos es colocar un trozo de papel de aluminio debajo o detrás del televisor.

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Aunque para algunos parece una solución curiosa o incluso efectiva, lo cierto es que su utilidad depende del contexto y, en la mayoría de los casos, se trata más de un mito que de una práctica realmente necesaria.

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El origen de esta idea está en una propiedad básica del aluminio: es un excelente conductor eléctrico y puede reflejar ondas electromagnéticas. Por esta razón, algunas personas lo utilizan como una especie de “refuerzo” para mejorar la señal de televisión, especialmente en equipos que funcionan con antena aérea.

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En esos casos, el papel de aluminio puede actuar como un reflector improvisado que ayuda a redirigir las ondas de señal hacia la antena, lo que en ciertas situaciones podría mejorar ligeramente la recepción.

Sin embargo, este efecto solo tiene sentido cuando el televisor depende de una antena tradicional. En hogares donde el servicio de televisión llega por cable, satélite o internet, poner papel de aluminio debajo del televisor no tiene ningún impacto en la calidad de la señal. Es decir, no mejora la imagen ni reduce interrupciones.

Otra de las creencias más comunes es que el aluminio sirve para evitar que el televisor se caliente. Esto parte de la idea de que este material refleja el calor, algo que sí ocurre en ciertos contextos, como en la construcción o en la cocina.

No obstante, en el caso de los televisores modernos, diseñados con sistemas de ventilación adecuados, colocar aluminio debajo puede ser inútil e incluso contraproducente. Si se ubica de forma incorrecta, podría bloquear la circulación de aire y afectar el enfriamiento natural del dispositivo.

También hay quienes aseguran que el papel de aluminio ayuda a reducir interferencias eléctricas. Aunque en teoría este material puede funcionar como blindaje en condiciones específicas, un simple trozo colocado sin un diseño técnico no logra ese efecto. Por lo tanto, no es una solución confiable para problemas de interferencia.

En conclusión, el uso de papel de aluminio debajo del televisor solo podría tener un beneficio muy limitado en casos puntuales relacionados con antenas de señal abierta. Fuera de eso, no mejora el rendimiento del equipo, no enfría el dispositivo y tampoco elimina interferencias de manera efectiva.

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