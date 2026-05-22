Así como hay situaciones en las que el mal uso de la tecnología se convierte en una amenaza, hay trucos con los que es posible potenciarla en los hogares de Colombia.

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La optimización de la conectividad digital residencial representa una necesidad crítica en la actualidad. Una señal inestable de internet deteriora gravemente las jornadas de trabajo remoto y el entretenimiento multimedia cotidiano de los usuarios.

Ante esta problemática, ubicar láminas de aluminio junto a los enrutadores inalámbricos se consolidó como una técnica doméstica altamente popular, según un truco replicado por el portal Cronista. La estrategia busca incrementar la cobertura sin llevar a cabo inversiones en componentes tecnológicos caros.

Los enrutadores tradicionales distribuyen la señal de internet de manera omnidireccional. Las ondas electromagnéticas se expanden dibujando una cobertura tipo ‘esfera’ que viaja hacia los costados, arriba y abajo simultáneamente.

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A causa de esta dispersión geométrica, la potencia de la transmisión pierde uniformidad dentro del hogar. Barreras físicas cotidianas como muros densos, mobiliario de madera y electrodomésticos reducen la capacidad de conexión de los dispositivos.

La implementación del metal permite desviar y proyectar las ondas de telecomunicación directamente hacia las zonas habitacionales que registran mayor debilidad de red, optimizando la recepción en espacios distantes del módem.

El fundamento científico de este método casero cobró relevancia global gracias a una investigación académica desarrollada durante 2017 por la Universidad de Dartmouth en los Estados Unidos.

Los científicos diseñaron reflectores tridimensionales específicos mediante sistemas de impresión computarizada para evaluar científicamente la canalización de las frecuencias de telecomunicaciones y el comportamiento de las ondas en espacios cerrados.

En los ensayos de laboratorio, los especialistas evidenciaron un incremento del rendimiento cercano al 50 % en sectores específicos del inmueble, logrando mitigar la pérdida de datos hacia el exterior.

A nivel doméstico, la aplicación de la lámina metálica reporta mejoras reales que oscilan habitualmente entre el diez y el 20 % de la potencia del internet de banda ancha disponible.

El rendimiento definitivo dependerá siempre de variables ambientales como la distribución arquitectónica del inmueble, los materiales estructurales de las paredes y el posicionamiento inicial del dispositivo de conectividad.

El fenómeno físico ocurre porque las señales de los enrutadores operan en bandas de frecuencia de 2.4 y 5 GHz. Estas ondas electromagnéticas rebotan de forma natural al chocar con superficies metálicas.

La instalación del material con una geometría cóncava emula el comportamiento técnico de una antena parabólica tradicional. Esto permite concentrar el haz de transmisión hacia un cuadrante específico del hogar.

Para ejecutar este procedimiento de manera correcta en el hogar, es necesario cumplir con un protocolo técnico sencillo. El proceso toma pocos minutos y requiere elementos fáciles de conseguir en la cocina.

Inicialmente se debe apagar y desconectar el ‘router’ de la corriente eléctrica por seguridad. Luego se procede a cortar una pieza de material metálico cuyas dimensiones aproximadas sean de 20 x 30 centímetros.

Posteriormente, es necesario moldear la superficie del metal hasta otorgarle una ligera forma curva. El material debe ubicarse con cuidado en la parte posterior del equipo tecnológico, orientándolo hacia las habitaciones deseadas.

A pesar de sus ventajas económicas, el método posee restricciones técnicas que deben evaluarse. El incremento de la señal se manifiesta de forma unidireccional, restando potencia de conectividad en los sectores opuestos.

De igual manera, la técnica no corrige fallas de infraestructura profundas como el grosor excesivo de las paredes de concreto, las interferencias de redes vecinales o las distancias que superan el límite técnico.

Resulta indispensable evitar el recubrimiento total de la estructura plástica del módem. La obstrucción de las rejillas de ventilación acumula calor interno, perjudicando el rendimiento general y reduciendo la vida útil.

Los ingenieros recomiendan alternar este mecanismo con una localización estratégica del enrutador. Ubicar el módem en un área central, libre de obstáculos físicos, maximiza el impacto del reflector y estabiliza la navegación digital.

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