El diseño dejó de ser un lujo reservado para unos pocos y se convirtió en parte de la vida cotidiana. Así lo entiende Casaideas, marca que desde su llegada al país se ha ganado un lugar en los hogares colombianos con productos funcionales, coloridos y asequibles.

Este 2025, Casaideas celebra seis años de presencia en el centro comercial Atlantis, en Bogotá, con una tienda completamente renovada. El espacio fue concebido para acompañar cada momento del día: desde el desayuno que marca el inicio de la jornada hasta las reuniones familiares o los rincones del hogar que invitan al descanso.

Cada vez más familias buscan objetos que combinen estética y practicidad sin afectar el bolsillo. Por eso, la marca mantiene vigente su propósito ‘Diseñamos para todos’, con colecciones que se renuevan cinco veces al año y abarcan categorías como mesa, cocina, dormitorio, baño, terraza, jardín, estar y juguetería.

Actualmente, Casaideas cuenta con 13 tiendas en Colombia, siete de ellas ubicadas en Bogotá. Su presencia también se extiende a Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Envigado y Chía, donde opera en el centro comercial Fontanar, además de un ‘outlet’ en Parque Arauco, Sopó.

Estos siete años de operación han sido clave para consolidar su relación con los consumidores colombianos, quienes valoran su propuesta de productos con diseño y una adecuada relación entre precio y calidad.

“Para Casaideas, el diseño es un derecho, y queremos estar presentes en todos los espacios de la casa, en cada ocasión y en cada detalle”, afirmó Alfonso Vidal, CEO corporativo de la marca.

La nueva tienda en Atlantis es una muestra de ese compromiso. El rediseño del espacio busca fortalecer la experiencia de compra, con mejoras en infraestructura, mobiliario y señalización que reflejan la esencia de la marca: funcionalidad, color y cercanía con las personas.

Con esta renovación, Casaideas le sigue apostando al diseño cotidiano y a seguir inspirando a los colombianos que encuentran en cada objeto una forma de transformar su día a día con estilo, comodidad y creatividad.

