En un mercado cada vez más competitivo y en una sociedad donde las marcas buscan conectar con las emociones más que con el consumo, Koaj y Cerveza Poker crearon una propuesta que va más allá de la moda o de la cerveza.

Bajo el lema “Amigos de verdad, cerveza de verdad”, ambas marcas lanzaron una colección que celebra la amistad, la autenticidad y el estilo de vida colombiano.

La alianza entre Bavaria, empresa productora de Poker, y Koaj, marca del grupo Permoda, representa una sinergia poco común en el país: el encuentro entre la industria textil y la cultura cervecera.

Aunque a primera vista parecen mundos distintos, las dos compañías compartieron un mensaje común: la importancia de ser genuinos y disfrutar los momentos simples de la vida entre amigos, risa y buena energía.

La colección, llamada Poker by Koaj, está inspirada en el universo visual y simbólico de la cerveza Poker. Incorpora colores de temporada, detalles gráficos alusivos a la marca y siluetas juveniles que buscan conectar con una generación que valora la autenticidad sobre las apariencias.

Las prendas, confeccionadas en algodón de mayor gramaje, apuntan a ofrecer comodidad y durabilidad, una apuesta por la calidad que se ha vuelto cada vez más importante para los consumidores jóvenes.

Entre las piezas destacadas hay chaquetas rompevientos, camisetas con ilustraciones alusivas a la amistad y un set de jean con detalles contemporáneos. La propuesta mantiene un estilo urbano, relajado y versátil, pensado para quienes disfrutan de la moda sin rigidez y buscan que su forma de vestir exprese quiénes son.

En palabras de los voceros de la marca, el propósito es que las prendas “acompañen al usuario en su día a día, sin importar la hora ni el plan”. Pero más que una línea de ropa, “Amigos de verdad, cerveza de verdad” pretende ser una experiencia cultural.

El mensaje que transmite busca reflejar una parte del espíritu colombiano: la cercanía entre amigos, las charlas espontáneas, las risas compartidas y los encuentros improvisados. Elementos que, tanto Poker como Koaj, han convertido en parte de su identidad publicitaria y de su relación con el público.

En el caso de Koaj, la colaboración refuerza su estrategia de mantenerse conectada con las nuevas generaciones. Con más de 30 años de trayectoria en el mercado nacional, la marca ha pasado de ser una empresa de moda juvenil a un referente de estilo urbano que promueve la creatividad y la libertad de expresión.

Por su parte, Cerveza Poker, una de las insignias más reconocidas del portafolio de Bavaria, ha sostenido a lo largo de los años un discurso centrado en la amistad y la camaradería. Su participación en esta colaboración refuerza esa narrativa, trasladando el lenguaje visual y emocional de sus campañas al terreno de la moda.

La colección ya está disponible en las más de 500 tiendas Koaj en todo el país y en su sitio web oficial. Aunque la alianza tiene un componente comercial, su trasfondo apunta a algo más simbólico: unir dos universos distintos para rendir homenaje a los lazos que realmente definen la cultura colombiana.

