Bavaria y su marca Corona abren las puertas de su nuevo restaurante en la zona de salidas nacionales, un espacio que transforma la espera antes de un vuelo en una experiencia de desconexión en El Dorado.

Este formato, que nació hace seis años con su primera apertura en el Parque de la 93, refleja el compromiso de la marca por escuchar a los consumidores y acompañarlos en los momentos donde más valoran una pausa: esos instantes de calma y relajación en medio del movimiento.

“Queremos que los viajeros experimenten la tranquilidad y frescura que definen a Corona. Este nuevo espacio refleja ese espíritu: un lugar donde la buena comida y una cerveza fría marcan el inicio del viaje”, expresó Álvaro de Luna, vicepresidente de Mercadeo de Bavaria.

Bavaria y su nuevo negocio de Vista Corona en El Dorado

Según describe la empresa, la ambientación combina materiales cálidos, vegetación y detalles que evocan la esencia de la playa, creando un entorno natural donde la tranquilidad es protagonista.

“Vista Corona ofrece una carta fresca con opciones ligeras y naturales, ideales para quienes buscan disfrutar de un brunch o una comida rápida antes de embarcar, acompañada de una Corona o Corona Cero, ampliando así las ocasiones de consumo dentro del aeropuerto”, explicó Bavaria en un comunicado enviado a medios.

La apertura en El Dorado refuerza la estrategia de la marca de crear espacios físicos donde las personas puedan conectar con el universo de Corona. Escenarios como Isla Corona en Cartagena y los Vista Corona de Parque de la 93 y Plaza Claro, en Bogotá, materializan ese estilo de vida natural y relajado que inspira a la marca, ofreciendo experiencias únicas que invitan a desconectarse y disfrutar el momento.

