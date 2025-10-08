La reconocida marca de productos sin azúcar Lyne presentó su nueva campaña ‘Elige Tú’, una iniciativa que busca motivar a los consumidores a priorizar su bienestar sin dejar de disfrutar del placer del chocolate.

Con este mensaje, la compañía —líder en el segmento de bebidas dietéticas del país— reafirma su propósito de ofrecer opciones más saludables sin sacrificar el sabor, en un contexto donde los hábitos de consumo y las preocupaciones por la salud están cambiando rápidamente.

Cómo será el nuevo portafolio sin azúcar

Lyne, que durante años fue reconocida por su tradicional bebida de chocolate endulzada con Splenda, ha evolucionado hacia un portafolio multicategoría que incluye chocolatinas clásicas y premium, además de líneas de cacao en polvo con presentaciones hasta de 600 gramos. Los precios van desde 7.990 pesos hasta 45.000 pesos, y los productos se pueden encontrar incluso en más de 700 máquinas de Novaventa en todo el país.

Actualmente, la marca registra un ‘market share’ del 64 % en bebidas dietéticas y espera cerrar el año con un crecimiento superior al 10 % y ventas cercanas a 70.000 millones de pesos, según Mauricio Madrid, jefe de Mercadeo de Bebidas Colombia.

El mensaje de Lyne se alinea con una tendencia global que combina el disfrute con el autocuidado. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la inactividad física podría aumentar un 35 % para 2030, incrementando los riesgos de enfermedades como la diabetes tipo 2 y las cardiovasculares.

En este contexto, la campaña ‘Elige Tú’ busca recordar que el bienestar no está reñido con el placer, sino que se construye con decisiones diarias, como elegir productos sin azúcar.

Para reforzar el mensaje, la campaña cuenta con el respaldo de figuras reconocidas como Laura Tobón, quien destacó la importancia de “elegirse a sí misma para alcanzar el equilibrio”, y Yaneth Waldman, que aportó un toque de humor al afirmar que “Lyne no es solo para gente fit, es para todo tipo de personas, incluso para las que no hacen ejercicio y solo quieren disfrutar sin culpa”.

Alianza con Mariana Pajón

La doble campeona olímpica Mariana Pajón también se vinculó a la propuesta con una alianza entre Lyne y Powerclub, el centro de bienestar que lidera junto a Vincent Pelluard. “Queremos que las personas descubran que cuidarse también puede ser delicioso. Elegir cómo cuidarse es una oportunidad para apostar por la salud sin dejar de disfrutar”, comentó Pajón.

Con esta nueva etapa, Lyne busca consolidarse como referente de indulgencia sin culpa en Colombia, apelando a un consumidor más consciente, diverso y decidido a elegir bienestar sin renunciar al sabor.

