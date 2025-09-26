Pasó amor y amistad, una de las épocas más esperadas por los comercios en Colombia y en el mundo, y más allá de las ganancias, hay cadenas de retail que se quedaron con inventario en productos para el hogar y tecnología.

Una de esas cadenas es Falabella, que a través de su sitio web se encarga de rematar esos productos y que la gente se beneficie de ofertas que van hasta el 80 %. Desde luego, esa cadena (y las demás) se alista para la entrada de la temporada de fin de año, la más importante de todo el año para el comercio en Colombia.

Falabella tiene productos con hasta 80 % de descuento

Entre los productos que tiene Falabella hasta con 80 % de descuento se destacan los colchones, que pueden pasar de costar 4’514.000 pesos a 1’579.000, según dice en el sitio web oficial de Falabella.

Otros productos oscilan entre 40 %, 50 %, 60 % y 70 %. Aquí detallamos algunos:

Perfumes: entre 55 % y 64 % de descuento.

Televisores de 65 pulgadas: 60 %.

Celulares Galaxy: 43 %.

Celular + reloj: 40 %.

Maleta de viaje Totto: 45 %.

Lavadoras: 50 %.

Tenis Runing: 50 %

Videojuegos para PS4: 66 %

Alkosto, Éxito, Falabella y otros retail se alistan para temporada de diciembre

La temporada de fin de año, que abarca desde el Black Friday hasta la Navidad y el Año Nuevo, es el periodo más crucial para el comercio minorista en Colombia. Cadenas como Alkosto, Falabella, Éxito y el creciente sector de e-commerce se preparan para la “hora pico” de las ventas, la cual históricamente define gran parte del balance anual del sector. Sin embargo, para finales de 2025, el panorama se presenta con una mezcla de cautela y optimismo, reflejando un consumidor más estratégico, pero con un renovado apetito por el gasto discrecional.

El comportamiento de compra de fin de año se enfoca en dos grandes áreas: el regalo y la inversión para el hogar.

Tecnología y Hogar: las categorías de muebles y línea blanca muestran un crecimiento consolidado en el tercer trimestre de 2025, reflejando un enfoque de los hogares en la inversión a largo plazo. La demanda de Smart TV y gadgets se dispara con las primas de fin de año.

las categorías de muebles y línea blanca muestran un crecimiento consolidado en el tercer trimestre de 2025, reflejando un enfoque de los hogares en Moda y Ocio: el sector de vestuario y los servicios de recreación y cultura también han consolidado su recuperación, indicando que el consumidor está asignando presupuesto al consumo discrecional y al esparcimiento social.

