El empresario Mario Hernández, fundador de la marca que lleva su nombre, lanzó un mensaje dirigido a los ciudadanos luego de los anuncios del presidente Gustavo Petro sobre el aumento del salario mínimo para 2026.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Alerta por lío que se viene para vigilantes de edificios en Colombia: “Comienzo a rezar”)

Según el empresario, las medidas anunciadas podrían reflejarse en un incremento de precios en distintos sectores de la economía desde el primer día de 2026.

Hernández, reconocido por sus posturas críticas frente a los aumentos del salario mínimo, señaló que un ajuste elevado sin un crecimiento proporcional en la productividad puede presionar los costos de las empresas y trasladarse al valor final de bienes y servicios. A su juicio, muchos precios en el país dependen de este indicador, lo que podría impactar el bolsillo de los consumidores.

Lee También

“Cuando el salario mínimo sube 23 % sin productividad detrás, perdemos competitividad y sube la inflación. Además, mucho está indexado al salario mínimo, así que todo se encarece. No es estar en contra de que la gente gane más; es entender que sin productividad, el efecto es el contrario”, indicó el empresario en sus redes sociales.

Mario Hernández invitó a colombiano a hacer compras antes del primero de enero

Además, publicó otro mensaje en sus redes sociales en el que invitó a los colombianos a adelantar compras antes de finalizar el año, bajo la idea de que los precios actuales podrían cambiar con la entrada en vigencia de las nuevas disposiciones económicas.

Aprovechen hoy y mañana a comprar a precio viejo a partir 2 de enero todo sube ! — Mario Hernandez (@marioherzam) December 30, 2025

Las declaraciones se dan en medio de un amplio debate nacional sobre los efectos del incremento del salario mínimo en Colombia, con opiniones divididas entre quienes destacan su impacto en el poder adquisitivo de los trabajadores y quienes advierten sobre posibles presiones inflacionarias y efectos en el empleo.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.