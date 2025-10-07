Por más de 16 años consecutivos, Bogotá fue la ciudad con mayor costo en los arriendos. Sin embargo, un reciente estudio presentado por el Banco de la República indica que Medellín le quitó el primer lugar.

(Vea también: Trabajo para profesionales en Bayer Colombia: no pide experiencia, es híbrido y se gana bien)

De acuerdo con la entidad, se evidencia una creciente segmentación y desigualdad regional en los precios de arriendo, con brechas de hasta un 25% entre ciudades. A esto se le suma que el 40,5 % de la población vive en alquiler.

Por otro lado, el emisor indica que desde la pandemia este ítem subió sustancialmente, lo que puede afectar las finanzas de los hogares. En este sentido, en urbes como Bogotá, Valledupar y Popayán, los ciudadanos tienen que invertir hasta el 30% de sus salarios a pagar arriendo.

Lee También

Medellín superó a Bogotá en el costo de los arriendos en Colombia

Con este panorama, la capital de Antioquia se proyecta en 2025 como la ciudad más cara para arrendar vivienda en Colombia, dejando en segundo plano a la capital del país, en medio de un escenario de aumento generalizado y regulado de los precios en todo el país.

“En 2008, Cartagena y Bogotá se ubicaban entre las ciudades más costosas para arrendar; hacia 2024, el liderazgo cambia y Medellín pasa a encabezar el ranking, superando a las ciudades tradicionalmente líderes. Barranquilla y Santa Marta también ascienden, mientras varias capitales intermedias se abaratan en términos relativos”, se lee en el informe de BanRep.

Una de las principales causas sería el auge del trabajo remoto, que hace que extranjeros lleguen a esa ciudad por sus atractivos turísticos y así crece la demanda y con ella los costos.

Ciudades con arriendos más caros en Colombia

De acuerdo con el Banco de la República, el índice comparativo de precios de arriendo muestra las siguientes posiciones en 2024 (Bogotá = 100 como referencia):

Medellín (102-105): desplazó a Bogotá y hoy es la ciudad más cara para arrendar vivienda.

Bogotá (100): tradicionalmente en primer lugar, ahora ocupa la segunda posición.

Barranquilla (90-95): presenta un aumento constante, aunque sigue por debajo de Medellín y Bogotá.

Santa Marta (85-95): con variaciones según el tipo de vivienda, está entre las más costosas de la región Caribe.

Cali, Pereira y Bucaramanga (75-90): se ubican entre las ciudades intermedias, con precios de arriendo más bajos frente a las capitales líderes.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.