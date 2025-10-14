Más de 50 empresas, expertos y emprendedores se preparan para un encuentro que promete mover las bases del ecosistema empresarial de la Sabana. Del 23 al 26 de octubre, el Centro Chía será el escenario del Quinto Encuentro Empresarial Aesabana, un espacio impulsado por la Asociación de Empresarios de la Sabana (Aesabana) para debatir sobre innovación, sostenibilidad e inteligencia artificial.

Este evento tiene como propósito fortalecer la competitividad regional y ofrecer a las empresas herramientas que les permitan adaptarse a los nuevos retos de la transformación digital.

Bajo el lema ‘Adaptación a la disrupción’, el evento reunirá a líderes del sector productivo y contará con conferencias, paneles, espacios de ‘networking’ y una muestra comercial con más de 50 ‘stands’.

Las jornadas abordarán temas como la aplicación de la inteligencia artificial en los negocios, la sostenibilidad corporativa, los nuevos modelos de emprendimiento y la prospectiva regional, claves para entender el futuro empresarial del país.

Entre los invitados confirmados se encuentran:

Ana Cristina Soto, gerente de crecimiento de Nequi

Valerie Cifuentes y Camila González, creadoras del pódcast ‘Economía para la Pipol’.

Santiago Rivas, presentador.

Martha Restrepo, actriz y empresaria fundadora de Sabbana Top, plataforma que impulsa el marketing regional.

De acuerdo con Aesabana, la participación de estos referentes busca inspirar a las nuevas generaciones de empresarios y promover una visión más colaborativa del desarrollo económico.

“El Quinto Encuentro Empresarial Aesabana es un espacio para inspirarse, aprender y conectar con las tendencias que están redefiniendo el futuro empresarial del país”, agregó Vélez.

Además, durante el evento se presentará la campaña ‘Colombia es buena’, una iniciativa que, según la asociación, busca destacar historias, alianzas y proyectos que fortalecen la innovación y el talento nacional.

