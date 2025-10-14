En medio de las situaciones de inseguridad en Bogotá, un centro comercial en la ciudad sorprendió con una decisión que no pasa desapercibida de cara a la llegada de fin de año y en la búsqueda de impulsar la tranquilidad.

Paseo Villa del Río (ver mapa), muy reconocido entre los visitantes de las localidades de Bosa y Ciudad Bolívar, anunció la instalación de un nuevo CAI móvil, medida que marca un hito.

Por medio de un comunicado, este lugar ofreció detalles sobre la instalación de un espacio en el sur de Bogotá con el que plantea nuevas reglas de juego sobre los centros comerciales al no ser común este tipo de mezclas.

¿Dónde queda el CAI en centro comercial Paseo Villa del Río?

Gracias a un convenio de colaboración entre la Policía Nacional y el centro comercial Paseo Villa del Río, fue instalado un nuevo CAI móvil en la entrada 3 del complejo comercial.

Su objetivo es garantizar una presencia policial permanente y mejorar los tiempos de respuesta ante cualquier incidente en este punto estratégico del sur de la ciudad, donde confluyen las localidades de Bosa y Ciudad Bolívar.

“Este CAI móvil es el resultado del trabajo conjunto con nuestras redes de apoyo, de las que hacen parte los centros comerciales, y responde a las necesidades de la comunidad. Buscamos fortalecer la seguridad en estos espacios que son tan frecuentados por las familias bogotanas. Queremos que los ciudadanos encuentren una Policía más cercana, capaz de resolver inquietudes y atender de forma inmediata cualquier requerimiento que pueda representar un riesgo”, afirmó la teniente coronel Bibiana Janeth Valencia Grisales, jefe de la Policía Comunitaria Metropolitana de Bogotá.

Por su parte, Carlos Fernando Duque, gerente general del centro comercial Paseo Villa del Río destacó la importancia de contar con este CAI móvil, el cual será un gran apoyo para la temporada de octubre y de navidad que se aproxima.

“Contar con la presencia permanente y el respaldo de las autoridades es muy gratificante para nosotros ya que la comunidad, los vecinos del barrio, los comerciantes y los visitantes podrán sentirse más seguros y esto sin duda contribuirá a la tranquilidad del sector”, aseveró Duque.

Esta iniciativa se suma a otras medidas de seguridad que se vienen implementando en el centro comercial como la instalación de un sistema de cámaras con reconocimiento facial en áreas comunes, accesos y parqueaderos, botones de pánico en puntos estratégicos como baños y zonas bancarias y campañas de prevención del delito, sensibilización ciudadana y promoción de la convivencia pacífica, en articulación con la Policía Nacional.

¿A qué hora abre el CAI del centro comercial Paseo Villa del Río?

El CAI funcionará todos los días, de domingo a domingo, en horario de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., como punto clave en el centro comercial Paseo Villa del Río, en el sur de Bogotá.

El nuevo punto de atención fue inaugurado por la teniente coronel Bibiana Janeth Valencia Grisales, jefe de la Policía Comunitaria Metropolitana de Bogotá, y por el mayor Luis Enrique Pérez Páez, subcomandante de la Estación de Policía de Bosa.

Lo llamativo de esta iniciativa es que se mezcló un lugar que tiene un entorno tradicionalmente para que los visitantes estén tranquilos con el espíritu de seguridad que ofrece la Policía en los diferentes espacios.

En ese sentido, marca un hito en Colombia al ser un centro comercial con un CAI, que a pesar de ser móvil, no pasa desapercibido para quienes pretendan llevar a cabo un acto delincuencial si se tiene en cuenta la presencia de las autoridades.

¿Quién es dueño de centro comercial Paseo Villa del Río?

El proyecto del centro comercial Paseo Villa del Río fue promovido por AshmoreAVENIDA, una firma de inversión privada que surgió cuando Ashmore Group adquirió participación mayoritaria en Avenida Capital, lo que implica que el control es compartido entre varios inversores institucionales.

Suma Promotora Inmobiliaria es el promotor del proyecto, con Avenida Colombia Management como gerente y Ménsula Ingenieros encargada de la construcción. En este esquema, los grupos de comerciantes que ocupan locales también participan como inversionistas del centro comercial, lo que distribuye la propiedad entre múltiples actores.

En conjunto, la estructura de propiedad de Paseo Villa del Río está organizada como un proyecto inmobiliario comercial con socios desarrolladores, gestores operativos y los mismos comerciantes como accionistas. Esta configuración da lugar a una mezcla de intereses de inversión, operación y uso comercial, más que a una figura de dueño único.

