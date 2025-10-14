Luego de estar durante la mañana en la sede de la Universidad Nacional, un grupo de indígenas que aseguran ser manifestantes y miembros de la Cumbre Nacional Popular se dirigieron a la sede del Ministerio de Agricultura para protestar.

Lo que inició siendo una toma pacífica con pancartas y arengas, continuó hasta convertirse en una seguidilla de actos en contra de las instalaciones del centro comercial San Martín, donde queda la sede del ministerio, y sus alrededores.

En varias imágenes se ve el momento en el que unos hombres encapuchados empezaron a caminar por los pasillos del centro comercial y poco a poco fueron pintando las cámaras de seguridad, para que sus actos delictivos no pudieran ser monitoreados.

Y es que estas acciones ya se están pasando de la raya. Anteriormente, los manifestantes lo hacían de manera pacífica e incluso pintaban las fachadas de los edificios, pero ahora están vandalizando las instalaciones y atentando contra la seguridad de estos lugares en los que hay comercios, oficinas, entre otras actividades.

Estos son algunos de los videos que circulan sobre lo que está pasando en el centro comercial San Martín:

#BOGOTÁ | Un grupo de encapuchados pinta las cámaras de seguridad del Centro Comercial San Martin, donde queda el Ministerio de Agricultura. https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/0hjLw5EVYP — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 14, 2025

#Bogotá | A esta hora, manifestantes de la Cumbre Nacional Popular bloquean la entrada y salida del Centro Comercial San Martín, donde quedan oficinas del Ministerio de Agricultura y la SAE → https://t.co/QkoYKH9LSN pic.twitter.com/kxkwsfi0fv — W Radio Colombia (@WRadioColombia) October 14, 2025

#ATENCIÓN | Encapuchados instalan cambuches al lado del centro comercial San Martín, frente al edificio donde queda la sede de la Agencia Nacional de Tierras, en la carrera Séptima con calle 32, en Bogotá. Videos: Valesca Alvarado. pic.twitter.com/9eFf0LlEzd — Alerta Bogotá FM (@AlertaBogota) October 14, 2025

Entre las muchas manifestaciones que hay este martes, hay punto crítico y es la sede de la Agencia Nacional de Tierras, a donde también han llegado manifestantes con pancartas. Las personas se hicieron en la puerta de la entidad y no permiten el ingreso de funcionarios.

#Bogotá | Cerca de 40 indígenas permanecen en la entrada de la Agencia Nacional de Tierras. Los manifestantes impiden el ingreso y de funcionarios y visitantes. pic.twitter.com/UpjMtE8tji — Minuto60 (@minuto60com) October 14, 2025

Y es que son varias entidades públicas en esa zona de Bogotá, razón por la que varias de ellas han evacuado los edificios. De hecho, la Secretaría de Integración Social ha señalado que ya evacuaron la sede.

🚨 #AEstaHora | Por motivos de seguridad nos vimos en la necesidad de evacuar la sede, debido a la presencia de encapuchados que instalaron cambuches al lado del centro comercial San Martín, frente al edificio de la Agencia Nacional de Tierras (Cra. 7 con Calle 32). https://t.co/GJRZfmYn5v pic.twitter.com/91Dp3LXYbL — Secretaría Distrital de Integración Social (@integracionbta) October 14, 2025

En total, son seis las sedes de entidades públicas o ministerios en las que están actualmente los indígenas y los vándalos. Estas son:

Ministerio del Interior

Ministerio de Vivienda

Agencia Nacional de Tierras

Unidad para la Atención a las Víctimas

Ministerio de Agricultura

Sociedad de Activos Especiales (SAE)

A pesar de que el viceministro de diálogo social, Gabriel Rondón, emitió un comunicado en el que les pidió a estas personas “desbloquear” estas entidades para sentarse a dialogar con una agenda clara, los bloques continúan.

Le solicitamos a las personas del Congreso de los Pueblos, desbloquear los ministerios y entidades que tienen en este momento tomados. Luego de ellos y con una agenda clara nos sentamos a dialogar.@DefensoriaCol — Gabriel Rondón (@GabrielRondonO) October 14, 2025

