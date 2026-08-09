Por: El Espectador

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Un avance sorprendente en el tratamiento de alergias alimentarias fue revelado por un equipo de investigadores liderados por Rima Rachid, profesora asociada de la Facultad de Medicina de Harvard, quien reportó la primera evidencia de que los trasplantes fecales pueden ayudar a ciertas personas a tolerar alimentos que antes les desencadenaban reacciones alérgicas. De acuerdo con la investigación publicada en ‘Science Translational Medicine’, el estudio se basa en un ensayo clínico con 15 pacientes altamente alérgicos al maní, de los cuales seis lograron consumir ese alimento tras recibir bacterias intestinales provenientes de donantes saludables.

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Según el comunicado oficial citado en el artículo, este trabajo es pionero al demostrar que una terapia basada en el microbioma —el conjunto de microorganismos en el intestino— puede mejorar la respuesta inmune frente a la alergia alimentaria. Los participantes recibieron cápsulas sin sabor ni olor que contenían bacterias intestinales. La mayoría de ellos tomó 36 cápsulas en un solo día y, en algunos casos, se administraron antibióticos antes del trasplante para facilitar la implantación de las nuevas bacterias.

Antes de este tratamiento experimental, los pacientes no podían consumir más de 100 miligramos de proteína de maní sin sufrir una reacción del sistema inmunitario; después de cuatro meses, uno de ellos pudo ingerir hasta 300 miligramos y cinco más llegaron a tolerar 600 miligramos o más, lo que equivale casi a dos maníes y medio. Estos resultados reflejan una mejora notable en su tolerancia frente a un alimento que antes representaba un gran riesgo.

Sin embargo, los nueve participantes restantes no mostraron mejoría. De acuerdo con los autores, entre las posibles causas se incluyen variaciones asociadas al género —cinco de los seis casos exitosos fueron hombres— y el hecho de que las bacterias se aplicaron en una sola dosis o que la mayoría no recibió antibióticos previos. Además, los científicos extendieron el experimento a ratones, trasplantando bacterias de los humanos que respondieron al tratamiento. Descubrieron que los roedores así tratados evitaron desarrollar alergias a una proteína de huevo, en contraste con otros que recibieron bacterias de pacientes todavía sensibles.

Estos resultados sugieren que el trasplante fecal podría, en el futuro, beneficiar otras alergias alimentarias y no solo la del maní. No obstante, los investigadores advierten que aún se requieren estudios más grandes y de largo plazo antes de que este método pueda convertirse en una práctica médica común. Por ahora, el equipo avanza en un segundo ensayo clínico, con mayor cantidad de dosis distribuidas a lo largo de un mes, en búsqueda de confirmar los hallazgos e identificar qué bacterias tienen efectos positivos en la respuesta alérgica.

¿Cómo funcionan los trasplantes fecales para tratar alergias alimentarias?

El trasplante fecal consiste en transferir bacterias intestinales de una persona sana a una persona alérgica, con el fin de modificar su microbioma y así mejorar la reacción inmunológica ante ciertos alimentos. Según el estudio citado, la administración de estas bacterias mediante cápsulas logró que algunos pacientes toleraran dosis de maní que antes les provocaban fuertes reacciones.

¿Qué significa microbioma intestinal y por qué es importante en la alergia alimentaria?

El microbioma intestinal es el conjunto de microorganismos que habitan en el tracto digestivo. De acuerdo con la investigación, la composición y actividad de estas bacterias puede influir directamente en cómo el sistema inmunitario responde a los alimentos, abriendo la puerta a nuevas terapias para tratar alergias alimentarias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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