Por: El Espectador

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El fútbol, considerado por muchos como el deporte rey, sostiene una tradición y un lenguaje propios que trascienden lo visual. Para las personas ciegas, sin embargo, el juego se transformó en un verdadero reto hasta que un sonido particular apareció en las canchas: el cascabeleo de una pelota adaptada. Este distintivo ruido, que permite a los futbolistas ciegos ubicar el balón en el campo, nació en Bogotá gracias a la creatividad y perseverancia de Luis Antonio Castañeda Tenjo. Este abogado y apasionado del deporte perdió la visión a los siete años, después de un accidente en el barrio Río Negro de Bogotá. Según relató en una entrevista citada por sus familiares, una granada se desvió durante los ensayos de la Escuela Militar de Cadetes y explotó cerca de él, dejándolo ciego de manera irreversible.

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Pese a la tragedia, Castañeda mantuvo intacto su afecto por el fútbol. Tras su accidente, asistió al Instituto para Niños Ciegos, donde jugaba utilizando latas de betún, haciendo notar que la pasión por el juego persistía incluso en medio de nuevas limitaciones. Fue precisamente esa necesidad de seguir jugando la que marcó una diferencia tanto en su vida como en la de muchos otros deportistas ciegos en el mundo. Con ingenio, decidió tomar un balón de plástico y, para que pudiera ubicarse por su sonido, lo rellenó con latas aplastadas y tapas de gaseosa. Así, el balón producía un cascabeleo inconfundible al rodar, permitiéndoles a los jugadores identificar su posición y moverse con mayor seguridad durante los partidos.

Este invento, que nació como una solución casera frente a una carencia, se tradujo en una herramienta clave para la inclusión en el deporte. Con el paso del tiempo, la adaptación dejó de ser solo una curiosidad artesanal para convertirse en el centro de los primeros campeonatos y competencias nacionales de fútbol para personas ciegas en Colombia. De acuerdo con los relatos recogidos, la innovación de Luis Antonio trascendió las fronteras y hoy el característico sonido recorre canchas en todo el mundo, permitiendo que la emoción del fútbol llegue a muchos más jugadores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién inventó la pelota sonora para fútbol de ciegos y cómo surgió la idea?

La pelota sonora para fútbol de ciegos fue inventada por Luis Antonio Castañeda Tenjo, un abogado bogotano que perdió la visión a los siete años debido a un accidente. La idea surgió cuando, en el Instituto para Niños Ciegos, notó la dificultad para jugar fútbol sin poder ver la pelota. Experimentando, introdujo latas y tapas dentro de un balón de plástico para que produjera sonido, ayudando a los jugadores a ubicarlo. Así, el prototipo de pelota se transformó en una herramienta deportiva indispensable en Colombia y en el mundo.

¿Cómo evolucionó el fútbol para ciegos después del invento de Luis Antonio Castañeda?

Tras el invento de Luis Antonio Castañeda, el fútbol para ciegos dio un salto fundamental en Colombia. El balón sonoro permitió organizar los primeros campeonatos y competencias nacionales entre jugadores ciegos, promoviendo la inclusión y el desarrollo deportivo en esta población. El invento trascendió su contexto original y, con el tiempo, el característico sonido del balón llenó canchas en otras partes del mundo, facilitando que personas ciegas participen y disfruten de este deporte.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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