Por: Gol Caracol

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Ronald Araújo, defensa uruguayo del Barcelona, se marchará al Liverpool para la próxima temporada en calidad de cedido, de acuerdo con el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano y confirmaron a la agencia EFE fuentes cercanas a la negociación. Aunque todavía falta el anuncio oficial, los detalles ya se conocen: la transferencia tendrá la forma de un préstamo por una temporada con una opción de compra no obligatoria. Además, el club inglés asumirá el pago completo del salario del jugador durante su cesión.

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La salida del futbolista de 27 años del equipo catalán responde a motivos deportivos. Según lo informado, Araújo tomó la decisión después de conversar con su entrenador, Hansi Flick, quien le expresó que la próxima temporada no contaría con el protagonismo dentro de la plantilla que él esperaba. El defensor, internacional con la selección de Uruguay, busca mayor visibilidad y protagonismo futbolístico, elementos que el Liverpool y la Premier League podrían ofrecerle, en contraste con el panorama proyectado por Flick en el Barcelona.

Aunque Araújo tiene contrato vigente con el Barcelona hasta 2031, planea despedirse de sus compañeros este sábado en la mañana, antes de que el club viaje a Udine, Italia, para disputar un torneo amistoso con Udinese y Nottingham Forest, según detalles revelados en diferentes medios.

Durante la última temporada, Araújo experimentó una disminución en su importancia dentro del esquema táctico del Barcelona. El jugador fue desplazado en la alineación titular por Gerard Martín y Eric García, quienes acompañaron en defensa a Pau Cubarsí, y también estuvo fuera de las canchas más de un mes por problemas de salud mental, lo que influyó en su relevancia competitiva. Esta reducción en minutos de juego y presencia en la plantilla fue un factor clave en su decisión de aceptar el cambio de equipo.

Por el lado del Liverpool, la necesidad de reforzar su defensa resultó apremiante tras la salida del francés Ibrahima Konaté hacia el Real Madrid y la lesión reciente de Joe Gomez. De este modo, el equipo que dirige el vasco Andoni Iraola debía responder a la carencia de centrales sólidos, ya que Virgil van Dijk quedaba como el único zaguero de experiencia, acompañado únicamente de jóvenes como Giovanni Leoni (19 años) y Jeremy Jacquet (21 años).

De este modo, Araújo buscará en Anfield relanzar su carrera profesional, contando con las oportunidades que no encontraba actualmente en el Barcelona.

¿Por qué Ronald Araújo decidió dejar el Barcelona para ir al Liverpool?

La decisión de Ronald Araújo de abandonar el Barcelona surgió después de conversar con su entrenador, Hansi Flick, quien le informó que la próxima temporada no iba a contar con el protagonismo que él esperaba dentro del equipo. Esta falta de minutos de juego y protagonismo deportivo, junto con su deseo de tener continuidad en una liga competitiva como la Premier League, lo llevaron a aceptar la propuesta del Liverpool.

¿Qué condición tiene el acuerdo de préstamo entre Barcelona y Liverpool por Araújo?

Según información de EFE y Fabrizio Romano, el préstamo de Ronald Araújo al Liverpool será por una temporada, con una opción de compra no obligatoria. Además, el conjunto inglés asumirá el salario del defensa durante este tiempo. Esta modalidad permite al Liverpool decidir incorporar definitivamente al jugador al final de la campaña si así lo desean.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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