Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Colombia reafirmó su dominio en el levantamiento de pesas durante los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrados en Santo Domingo 2026, al quedarse con el liderazgo absoluto del medallero en esta disciplina, alcanzando un total de 20 medallas, de las cuales 13 fueron de oro. La última jornada estuvo marcada por la brillante actuación de Santiago Cossio, quien logró subir dos veces a lo más alto del podio en la categoría de más de 110 kilogramos. Su compañero de equipo, Marcos Bonilla, también fue protagonista al obtener dos medallas de bronce en la división de los 110 kg. Estas preseas confirmaron la supremacía colombiana y pusieron el broche de oro a una destacada participación.

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De acuerdo con lo registrado por El Diario, Santiago Cossio destacó desde el principio de la competencia en el Pabellón de Halterofilia José Joaquín Puello. Su dominio quedó claro al lograr un inicio exitoso con 180 kilogramos y aumentar luego a 190, marca con la que no solo se aseguró la presea dorada sino que también estableció un nuevo récord para los Juegos Centroamericanos y del Caribe en la modalidad de arranque. En esta prueba, Karim Saadi (México) y Ezequiel Germán (República Dominicana) completaron el podio. Posteriormente, Cossio ratificó su superioridad en el 'envión', una de las dos modalidades del levantamiento de pesas, al levantar 220 kg en su segundo intento, asegurando la segunda medalla de oro.

Marcos Bonilla, por su parte, se ubicó dos veces en el tercer lugar del podio en la división de 110 kilogramos. En la modalidad de arranque alcanzó los 166 kg detrás de Josué Medina (México) y Mauricio Loaiza (Venezuela). Repitió posición en el 'envión' con 205 kg, prueba ganada por Loaiza. Así, los aportes de ambos pesistas fueron determinantes en el balance final nacional.

Colombia sumó así 13 oros, dos platas y cinco bronces a lo largo de 32 pruebas, superando a Venezuela y México en el medallero. La rama masculina contribuyó con seis oros, una plata y cuatro bronces, mientras las mujeres consiguieron siete títulos. Figuras como Duván Ferrer, Héctor García, Karen Mosquera, Julieth Rodríguez, Mari Leivis Sánchez, Yeison López y Yeinny Geles también sobresalieron, consolidando el levantamiento de pesas como uno de los deportes más exitosos para el país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo logró Santiago Cossio establecer un nuevo récord en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026?

Santiago Cossio estableció un nuevo récord en la modalidad de arranque al levantar 190 kilogramos en la categoría de más de 110 kg, de acuerdo con la información de El Diario. Este registro, obtenido en su segundo intento durante la competencia, le otorgó no solo la medalla de oro, sino también el reconocimiento como el mejor en la historia de los juegos en esa modalidad y categoría.

¿Cuáles fueron los resultados de la delegación colombiana en levantamiento de pesas en Santo Domingo 2026?

Colombia alcanzó un total de 20 medallas en levantamiento de pesas durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: 13 oros, dos platas y cinco bronces. Estos resultados le permitieron liderar el medallero en la disciplina, superando a Venezuela y México, e incluyendo logros destacados tanto en la rama masculina como femenina.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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