Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Cinco días después del devastador terremoto de magnitud 7,4 ocurrido en Colombia el 10 de agosto, el país se enfrenta a uno de los mayores desafíos de su historia reciente. De acuerdo con el más reciente informe de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), el número de fallecidos ascendió a 285 personas, mientras que 3.975 ciudadanos resultaron heridos y otras 379 permanecen desaparecidas.

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La emergencia se siente con intensidad en varias regiones, especialmente en las principales ciudades afectadas por el movimiento telúrico. Según el mismo balance, solo en las capitales más impactadas se reportan 214 muertos, 2.124 heridos y 375 desaparecidos o no localizados hasta ahora. Entre las urbes que siguen en alerta roja se encuentran Cali, Pereira, Quibdó, Manizales y Armenia. En estas ciudades, equipos de organismos de socorro, autoridades locales y entidades nacionales mantienen esfuerzos continuos en la asistencia a damnificados, búsqueda de personas atrapadas entre escombros y evaluación de edificaciones para determinar cuáles pueden ser habitadas de nuevo.

Cali atraviesa la situación más crítica, con 105 fallecidos, 1.401 heridos y 115 personas cuyo paradero sigue siendo desconocido. Las pérdidas materiales abarcan daños severos en viviendas, instituciones educativas, infraestructuras y redes de servicios públicos. En las demás ciudades, la inspección minuciosa de edificaciones continúa liderada por ingenieros, organismos de gestión del riesgo y equipos especializados, quienes determinan el estado de viviendas y bienes inmuebles que podrían representar un peligro de colapso.

La consolidación de las cifras oficiales permanece en curso. Las autoridades advierten que los números pueden variar a medida que avanzan los rescates, se identifican víctimas y se actualizan los registros de personas desaparecidas.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, por su parte, ha recibido 207 denuncias de personas desaparecidas relacionadas directamente con el terremoto. El trabajo de verificación, identificación y cruce de información con familiares se mantiene como prioridad absoluta mientras continúan las operaciones de búsqueda.

Mientras tanto, algunos signos de reactivación aparecen. El aeropuerto de Popayán reabrió operaciones bajo monitoreo constante, atento a cualquier cambio por la emisión de cenizas del volcán Puracé. Además, el presidente Abelardo anunció una inversión de más de $4.000 millones para fortalecer la unidad oncológica del Hospital Universitario del Valle, así como recursos adicionales para asegurar la continuidad de sus servicios durante la emergencia. A medida que Colombia enfrenta las secuelas de la catástrofe, la atención prioritaria sigue centrada en la búsqueda de desaparecidos, asistencia a los damnificados y determinación del alcance real del desastre.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos desaparecidos hay tras el terremoto en Colombia?

Según reportes de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, hasta el momento se registran 379 personas desaparecidas a nivel nacional, cifra que podría variar a medida que avancen los procesos de búsqueda, identificación y cruce de información con familiares y autoridades.

¿Qué significa estar en alerta roja tras un terremoto?

El término "alerta roja" se utiliza para señalar una situación de máxima emergencia en la que existen riesgos elevados para la vida y la infraestructura, como consecuencia de eventos naturales de alta magnitud. En el caso de ciudades como Cali, Pereira, Quibdó, Manizales y Armenia, esta alerta implica el despliegue permanente de equipos de rescate, suspensión de actividades y monitoreo constante de edificaciones y servicios esenciales, todo con el objetivo principal de salvaguardar la vida e integridad de la población.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.