Por: El Espectador

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Cuatro días después del terremoto que sacudió a Colombia el 10 de agosto, el país comienza a evaluar la magnitud de los daños más allá de las pérdidas materiales inmediatas. El Ministerio de las Culturas presentó un primer informe sobre los Bienes de Interés Cultural (BIC) afectados, evidenciando el profundo impacto en el tejido patrimonial colombiano. De acuerdo con la entidad, 40 inmuebles distribuidos en siete departamentos presentan algún daño, de los cuales 22 tienen afectaciones de gravedad alta, 13 son de nivel medio y cinco de bajo impacto. Así, el 55 % de estos bienes se encuentran en condición particularmente delicada.

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El Valle del Cauca emerge como el epicentro del desastre patrimonial, al concentrar 23 de los 40 inmuebles afectados. En Cali destaca el deterioro de edificios emblemáticos como el Palacio Nacional, la Catedral de San Pedro, el Teatro Municipal de Santiago de Cali y el Hospital Universitario Evaristo García, todos con daños significativos. Según el Ministerio de las Culturas, Antioquia y Cauca son los siguientes departamentos más golpeados, cada uno con seis BIC afectados. En Antioquia preocupa en particular la situación de la Plaza Principal de Jardín, mientras en Cauca los estragos se focalizan en el centro histórico de Popayán. Otras regiones como Caldas, Chocó y Risaralda también sufren daños en bienes simbólicos, entre ellos la Catedral de Manizales, el antiguo Hospital San Francisco de Asís de Quibdó y la Escuela Apostólica de Santa Rosa de Cabal.

El informe oficial destaca que el impacto del terremoto no se circunscribe únicamente a los bienes declarados de interés cultural a nivel nacional. Existen además 84 inmuebles y objetos con valores patrimoniales sin la protección oficial, incluyendo 39 espacios religiosos de nueve diferentes departamentos que también resultaron afectados. Además, 12 de los 15 centros históricos en el área del sismo reportan daños, lo que subraya la amplia dimensión del desastre.

A la crisis patrimonial se suma el caso del Paisaje Cultural Cafetero, reconocido como Patrimonio Mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), donde los daños alcanzaron hasta el 80 % en los municipios más cercanos al epicentro, como Sevilla, El Cairo y El Águila, indicó MinCulturas. La ministra Paola Holguín informó que se están consolidando equipos profesionales y metodologías para intervenir los sitios dañados. Además, la Dirección de Patrimonio expedirá resoluciones que permitan agilizar reparaciones urgentes.

Sobre la metodología, Alberto Escovar —arquitecto y exdirector de Patrimonio y Memoria— explicó que el Ministerio otorga “primeros auxilios” para daños críticos, mientras se definen los procesos de restauración, los cuales pueden ser prolongados y requerir estudios especializados, como en el caso de la Catedral de Manizales. Destacó, además, el valor simbólico de estos bienes para las comunidades, subrayando la importancia de su participación en las decisiones de restauración.

El sismo también afectó el patrimonio cultural inmaterial: el Ministerio identificó ocho manifestaciones tradicionales en crisis, entre ellas saberes y celebraciones afrodescendientes del Pacífico, las macetas de alfeñique de Cali y el Carnaval de Riosucio, en Caldas. La ministra Holguín expresó un mensaje de apoyo a todas las víctimas y comunidades creadoras afectadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los Bienes de Interés Cultural más afectados por el terremoto en Colombia?

Los recursos oficiales señalan que 40 bienes de interés cultural en siete departamentos sufrieron daños, con el Valle del Cauca como la región más impactada. En Cali, el daño alcanzó edificios históricos como el Palacio Nacional, la Catedral de San Pedro, el Teatro Municipal de Santiago de Cali y el Hospital Universitario Evaristo García, todos considerados de alta relevancia patrimonial.

¿Qué se entiende por patrimonio cultural inmaterial y cuáles fueron las manifestaciones afectadas por el sismo?

El patrimonio cultural inmaterial se refiere a tradiciones, saberes, celebraciones y prácticas vivas heredadas de generación en generación. El Ministerio de las Culturas reportó que ocho manifestaciones, entre ellas los saberes afro del Pacífico, las macetas de alfeñique de Cali, los rituales funerarios y el Carnaval de Riosucio, resultaron impactadas por el reciente terremoto.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.