Por: DIARIO DEL PEREIRA

El Diario es un medio que brinda la más completa información de lo que pasa en Risaralda y su capital Pereira, así como en Colombia y el mundo. Visitar sitio

El reciente terremoto ocurrido en Pereira el lunes 10 de agosto no solo generó alarma entre sus residentes, sino que dejó graves daños en el sistema de alumbrado público de la ciudad, afectando tanto la vida diaria de sus habitantes como la seguridad en sus calles. De acuerdo con información suministrada por Ilumina Pereira, concesionario responsable de la operación y mantenimiento del alumbrado, la magnitud del daño asciende a cerca de $1.000 millones, reflejando la complejidad del impacto sobre las luminarias, postes y demás elementos eléctricos que conforman la red encargada de iluminar los espacios públicos.

Sigue a PULZO en Discover

El epicentro de las afectaciones se encuentra en componentes clave como luminarias desprendidas, postes inestables y otros dispositivos que vieron comprometida su estructura por la fuerte sacudida sísmica. Ante esta situación, Ilumina Pereira ha dispuesto equipos técnicos que se mantienen en constante recorrido por la ciudad para identificar y monitorear los puntos críticos, especialmente en aquellos lugares donde el daño podría representar un riesgo para quienes transitan la capital risaraldense en calidad de peatones, conductores o residentes.

El proceso de recuperación de la red de alumbrado no depende aislada y únicamente de las reparaciones físicas. Según explicó la concesionaria, el restablecimiento total del servicio está atado directamente a la normalización del suministro de energía en cada sector, por lo que aunque ciertos componentes se hayan reparado, solo será posible restaurar la iluminación cuando haya flujo eléctrico estable en la zona afectada por el sismo. Esta realidad implica que algunos barrios permanezcan con iluminación parcial o ausente durante varios días, situación que representa un reto considerable para la movilidad, la seguridad ciudadana y el desarrollo nocturno de actividades productivas o de emergencia.

Ilumina Pereira, en colaboración con las autoridades, ha hecho un llamado a la ciudadanía para reportar luminarias o postes afectados que puedan constituir un riesgo. Los incidentes deben informarse a los números de contacto dispuestos: 310 303 3349 y 321 526 2038. Se recomienda a los habitantes no acercarse ni manipular estructuras dañadas, y mantener precaución frente a postes, cables o luminarias inestables. De acuerdo con la información de El Diario, las labores de inspección y restablecimiento del servicio continuarán mientras se alcanza la normalización total del suministro eléctrico en Pereira.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta el daño en el alumbrado público de Pereira a la seguridad ciudadana?

La afectación del alumbrado público en Pereira tras el terremoto impacta directamente en la seguridad, ya que la iluminación en calles y espacios públicos es esencial para prevenir accidentes, facilitar la movilidad nocturna y disuadir actos delictivos. Sectores sin luz pueden aumentar la sensación de inseguridad y dificultan el trabajo de quienes realizan labores de emergencia o vigilancia.

¿Cuáles son los pasos que deben seguir los habitantes para reportar daños en luminarias o postes en Pereira?

Los residentes deben informar cualquier daño en postes o luminarias que represente un riesgo llamando a las líneas 310 303 3349 o 321 526 2038, según informó Ilumina Pereira. Además se recomienda evitar acercarse o manipular cualquier estructura eléctrica dañada, para garantizar su seguridad y permitir que los técnicos intervengan de forma segura y oportuna.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.