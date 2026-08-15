Escrito por:  Redacción Nación
Ago 15, 2026 - 9:56 am

El Instituto Nacional de Medicina Legal informó que 277 cuerpos han sido recibidos tras el terremoto del 10 de agosto, provenientes de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca.

(Vea también: Así se vive en San José del Palmar luego del terremoto: siguen sin luz y con dificultades para acceder a agua)

De ese total, 270 víctimas ya fueron identificadas, entre ellas 20 menores de edad, mientras que 254 cuerpos han sido entregados a sus familiares.

La entidad publicó el listado de víctimas identificadas con corte a las 8:00 p. m. del 14 de agosto, que se relaciona a continuación:

Unidad Básica Nombre Sexo Edad
1 Manizales Fernando Alonso González Masculino 70 años
2 Manizales Catalina Arango Sandoval Femenino 18 años
3 Manizales Oscar de Jesús Henao Marín Masculino 78 años
4 Manizales Luis Alberto Duque Cortes Masculino 42 años
5 Manizales Graciela Zapata López Femenino 72 años
6 Belén de Umbría José Yovany Agudelo Sánchez Masculino 46 años
7 Cartago Elizabet Osorio Henao Femenino 66 años
8 Cartago Sandra Milena Molina Martínez Masculino 31 años
9 Cartago Leonor Panesso de Marin Femenino 81 años
10 Cartago Luis Gonzaga Bermúdez Jiménez Masculino 70 años
11 Pereira Lina Marcela Rodas Cuartas Femenino 37 años
12 Pereira Julián Andrés Mejía Moreno Masculino 27 años
13 Pereira Sandra Patricia Chica Montoya Femenino 47 años
14 Pereira Gilberto de Jesus Giraldo Lopez Masculino 74 años
15 Pereira Pilar Jiménez Toquica Femenino 81 años
16 Pereira Sergina Moncada Aguirre Femenino 71 años
17 Pereira Argensola del Socorro Gonzalez Gutierrez Femenino 82 años
18 Pereira Paula Andrea Franco Bustamante Femenino 44 años
19 Pereira Dargui González Guerrero Masculino 49 años
20 Pereira Angela María Acosta González Femenino 46 años
21 Pereira Juan Manuel Toro Sánchez Masculino 30 años
22 Pereira Wilson de Jesús Largo Trejos Masculino 57 años
23 Pereira Luis Fernando Ossa Hernández Masculino 62 años
24 Pereira Pedronel Diaz Diaz Masculino 64 años
25 Pereira Aracelly Daza Valencia Femenino 61 años
26 Pereira Juan Carlos Gil Ulloa Masculino 47 años
27 Pereira R D R Q Masculino 17 años
28 Pereira Derly Angelica Martínez Flórez Femenino 25 años
29 Pereira Vanessa Gómez Molina Femenino 28 años
30 Pereira Deisy Zulkerine Rodríguez Mejía Femenino 38 años
31 Pereira Kevin Styven Álvarez Mosquera Masculino 30 años
32 Pereira Rosa Angelica Maya Maya Femenino 76 años
33 Pereira María Mariela Granada Echeverry Femenino 67 años
34 Pereira Guillermo Orrego Flórez Masculino 59 años
35 Pereira Blanca Libia Hincapié Londoño Femenino 82 años
36 Pereira José Fernando Valencia Cañas Masculino 51 años
37 Pereira Nubredin Ortiz Londoño Masculino 85 años
38 Pereira Sorley Aracelly Villa Guevara Femenino 64 años
39 Pereira Aleida Campiño Trujillo Femenino 63 años
40 Pereira Magola Quiceno López Femenino 71 años
41 Pereira Andrea Carolina Puliche Blandon Femenino 30 años
42 Pereira Mariana Santa Gómez Femenino 65 años
43 Pereira Pablo Andrés Rivera Avirama Masculino 26 años
44 Pereira María Dalila Moncada Aguirre Femenino 84 años
45 Pereira José Fernando Granada Gutiérrez Masculino 60 años
46 Pereira Flor de María González de Arenas Femenino 85 años
47 Pereira Juan Carlos Aristizabal López Masculino 62 años
48 Pereira L S L H Femenino 10 años
49 Pereira Sigifredo Heredia Manso Masculino 65 años
50 Pereira María Leticia Hernández Rendon Femenino 60 años
51 Pereira Fanny Moncada Aguirre Femenino 66 años
52 Pereira Yaneth Ensueño Álzate Sánchez Femenino 59 años
53 Pereira Sofia Martínez Martínez Femenino 38 años
54 Pereira Floralba Londoño Pulgarín Femenino 63 años
55 Pereira Martha Lucía Gómez Grisales Femenino 43 años
56 Pereira Daniela Gutiérrez Tangarife Femenino 30 años
57 Pereira Juan José Zapata Chica Masculino 19 años
58 Pereira Jesús Emilio Castro Hincapie Masculino 55 años
59 Pereira María Valeria Arcila Roldan Femenino 25 años
60 Pereira María Elvia Ruiz de Jiménez Femenino 69 años
61 Pereira María Estrella Benitez Herrera Femenino 69 años
62 Pereira Valentina Gallego Osorio Femenino 27 años
63 Pereira Jhon Jairo Zuluaga Masculino 53 años
64 Pereira María Rosalba Morales Batero Femenino 76 años
65 Pereira Anselmo Guevara Navarro Masculino 76 años
66 Pereira Carlos Alberto Jaramillo Duque Masculino 30 años
67 Pereira Julián Arango Hernández Masculino 62 años
68 Pereira Jorge Luis Muñoz Marín Masculino 69 años
69 Pereira Jorge Luis Guevara Aguilar Masculino 53 años
70 Pereira María Catalina López Vasquez Femenino 46 años
71 Pereira Teresita Meza de López Femenino 77 años
72 Pereira Iván Felipe Morales Grajales Masculino 21 años
73 Pereira Kevin Diaz Hernández Masculino 19 años
74 Pereira Flor María Martínez de Chaux Femenino 73 años
75 Pereira María Cristina Giraldo Hernández Femenino 83 años
76 Pereira Gloria Amparo Monsalve Álvarez Femenino 68 años
77 Pereira Ceneida Ramírez Arango Femenino 45 años
78 Pereira Richard Alejandro Cardona Cañaveral Masculino 22 años
79 Pereira María Melida Toro de Sossa Femenino 75 años
80 Pereira Susana López de Guzman Femenino 86 años
81 Pereira Leidy Marcela Morales Arias Femenino 34 años
82 Pereira Alberto Gómez Agudelo Masculino 92 años
83 Pereira Ofelia Franco de Zapata Femenino 73 años
84 Pereira Luz María Hinestroza Renteria Femenino 51 años
85 Pereira Mario Ceballos Jaramillo Masculino 70 años
86 Pereira María Dolores Hoyos de Ruiz Femenino 76 años
87 Pereira Carlos Alberto Guzman López Masculino 64 años
88 Pereira Nubia Bonilla Álzate Femenino 86 años
89 Pereira Remigia Norma George Femenino 85 años
90 Pereira Arnulfo Galeano Buitrago Masculino 83 años
91 Pereira Carlos Hernán Escarria Maldonado Masculino 44 años
92 Pereira Humberto Aguirre García Masculino 81 años
93 Pereira Cinthia Silieth Ortega Serrano Femenino 38 años
94 Pereira Ana Silvia Rodríguez Daza Femenino 70 años
95 Pereira Miguel Ángel Fernández Estrada Masculino 35 años
96 Pereira Carlos Augusto Vargas Rodriguez Masculino 65 años
97 Pereira Ana Victoria Mejía Osorio Femenino 48 años
98 Pereira Luis Carlos Velasco Gutiérrez Masculino 63 años
99 Pereira José Manuel Castaño Tejada Masculino 72 años
100 Pereira Manuel Enrique Gómez Ariza Masculino 59 años
101 Pereira Jhon Alexander Motato Masculino 40 años
102 Pereira José Gregorio Aquino Ceballos Masculino 29 años
103 Pereira Rafael Antonio Aquino Ceballos Masculino 41 años
104 Pereira Irma Rodríguez Daza Femenino 80 años
105 Pereira Carlos Alberto Londoño Lozano Masculino 64 años
106 Pereira Humberto Jovanny Jiménez Ruiz Masculino 47 años
107 Pereira Miguel Ángel Vidales Cardona Masculino 30 años
108 Pereira Juan Fernando Rodríguez Álvarez Masculino 28 años
109 Pereira Juan Felipe Giraldo Cárdenas Masculino 23 años
110 Armenia-Calarcá Daniel Gutiérrez Arias Masculino 84 años
111 Armenia-Calarcá Diana Marcela Duque Guzmán Femenino 42 años
112 Armenia-Calarcá Yessica Lorena Céspedes Rondon Femenino 34 años
113 Popayán Carlos Ernesto Rennella Campo Masculino 45 años
114 Cali Dey Levy Potosí Arango Masculino 35 años
115 Cali Carlos Andrés Cortés Palacios Masculino 45 años
116 Cali Omar Esquivel González Masculino 48 años
117 Cali N N V C Femenino 8 años
118 Cali Jeider Orlando Fomseca Gil Masculino 24 años
119 Cali Angie Lizeth Perlaza Estupiñán Femenino 25 años
120 Cali Mariano Cadena Quiñones Masculino 43 años
121 Cali Ana Gabriela Aguirre García Femenino 20 años
122 Cali Jaime Bonilla Victoria Masculino 55 años
123 Cali Andrés Felipe Escobar González Masculino 22 años
124 Cali Ángel Daniel Chaguendo Gutiérrez Masculino 28 años
125 Cali Ana Lucelly Adarbe Núñez Femenino 45 años
126 Cali María Patricia Vasquez Bautista Femenino 68 años
127 Cali Edwin Marino Rodriguez Victoria Masculino 56 años
128 Cali Miriam Del Socorro Quintero Ramírez Femenino 64 años
129 Cali Miriam de Jesus Wilches de Palacio Femenino 81 años
130 Cali Laura Johanna Reyes Pinilla Femenino 28 años
131 Cali S T A M Femenino 10 años
132 Cali Rosa Matilde Rodriguez Calvache Femenino 78 años
133 Cali Carlos Modesto Olivo Jiménez Masculino 68 años
134 Cali Jhon Edwar Viedman Ceballos Masculino 29 años
135 Cali Francisney Mambuscay Benachi Masculino 45 años
136 Cali Gloria del Carmen Rosero Popayán Femenino 41 años
137 Cali Sofya Saavedra Caycedo Femenino 23 años
138 Cali Ana Beiba López Femenino 83 años
139 Cali John Harold Caicedo Banguera Masculino 43 años
140 Cali Mónica Lorena Mera Murillo Femenino 40 años
141 Cali Nelly Cecilia Meneses Obando Femenino 74 años
142 Cali Angela Julieth Muñoz Torres Femenino 36 años
143 Cali Germán Sarria Arboleda Masculino 66 años
144 Cali Fabio Arana Tobar Masculino 49 años
145 Cali Ofelia Giraldo Osorio Femenino 85 años
146 Cali Luz Dary Osorio Giraldo Femenino 63 años
147 Cali María Idaly Salazar Piedrahita Femenino 79 años
148 Cali Guillermo Atehortua González Masculino 78 años
149 Cali T A B Masculino 12 años
150 Cali Angie Giovanna Trujillo Sánchez Femenino 37 años
151 Cali María Leidy Scarpetta Ruiz Femenino 39 años
152 Cali Olga Borja Femenino 87 años
153 Cali Pedro Noe Chaguendo Concha Masculino 72 años
154 Cali David Steven Restrepo Moreno Masculino 25 años
155 Cali Lennin Dinay Ruiz Fernández Femenino 37 años
156 Cali Elsa Valencia Giraldo Femenino 84 años
157 Cali María Cristina Suárez Rendón Femenino 38 años
158 Cali S LL R Femenino 1 años
159 Cali I S P S Masculino 12 años
160 Cali Yamileth Rojas Riascos Femenino 48 años
161 Cali Juan Francisco Barrios Joly Masculino 72 años
162 Cali Juan Guillermo Mosquera Masculino 19 años
163 Cali Karroll Paola Mora Pelaez Femenino 45 años
164 Cali E L M Masculino 16 años
165 Cali Julia Amelia Palta Paz Femenino 76 años
166 Cali Juan Pablo Arango García Masculino 24 años
167 Cali Maria Esmeralda Ordoñez de Pérez Femenino 84 años
168 Cali Isabel Castillo de Contreras Femenino 94 años
169 Cali Miguel Enrique Abuchar Porras Masculino 73 años
170 Cali Patricia del Pilar Jiménez Burbano Femenino 60 años
171 Cali Angie Isabella Castaño Melo Femenino 20 años
172 Cali Yenci Lorena Delgado Restrepo Femenino 22 años
173 Cali Faisuly Rojas Foronda Femenino 50 años
174 Cali Ana Ludivia Bernal Arciniegas Femenino 58 años
175 Cali Luz Elsa Dalila Cediel de Bahamon Femenino 69 años
176 Cali Sandra Stella Duque Burgos Femenino 57 años
177 Cali Luz Nelly Guerrero Núñez Femenino 35 años
178 Cali A L M Femenino 13 años
179 Cali Angelica Alzate Orozco Femenino 42 años
180 Cali Alejandro Martínez Prado Masculino 55 años
181 Cali Xiomara Angelica Agredo Galvez Femenino 36 años
182 Cali Luis Emilio Contreras Castillo Masculino 66 años
183 Cali Elsa Ortiz Prieto Femenino 81 años
184 Cali Gloria Ines Zorrilla Gómez Femenino 61 años
185 Cali Doris Niño Vera Femenino 71 años
186 Cali Luz Angela Prado de Martínez Femenino 81 años
187 Cali Jhon Fleider Gómez Grajales Masculino 59 años
188 Cali Merzori Sánchez López Femenino 50 años
189 Cali Helda Nubia Aristizabal Aristizabal Femenino 58 años
190 Cali Ricardo López Arango Masculino 75 años
191 Cali Catherin López Saldarriaga Femenino 44 años
192 Cali V G R Femenino 7 años
193 Cali Amparo Jaramillo Eastman Femenino 73 años
194 Cali María del Rosario Caicedo Bravo Femenino 19 años
195 Cali Rosalba Montañez Arias Femenino 54 años
196 Cali Jairo Hernan Saavedra Cardona Masculino 62 años
197 Cali Nur Zuñiga de Gallego Femenino 70 años
198 Cali Dario Patiño Rivera Masculino 77 años
199 Cali Juan David Cano Pabon Masculino 31 años
200 Cali Blanca Victoria Caicedo López Femenino 61 años
201 Cali Jorge Enrique Pinchao Masculino 80 años
202 Cali Efren Caicedo López Masculino 65 años
203 Cali Luz Angela Martínez Ruiz Femenino 54 años
204 Cali Héctor Gallego Ocampo Masculino 83 años
205 Cali María Nelsida Hincapié Martínez Femenino 72 años
206 Cali Luz Aida Hincapié Martínez Femenino 64 años
207 Cali María del Socorro Hincapié Martínez Femenino 68 años
208 Cali L M F Femenino 10 años
209 Cali Juan Felipe Ramírez García Masculino 27 años
210 Cali Gloria Inés Jiménez Saa Femenino 85 años
211 Cali Kevin Andrés Cadavid Duque Masculino 33 años
212 Cali Jazmín Montoya Castaño Femenino 34 años
213 Cali Maria Adiela Osorio de Ramírez Femenino 76 años
214 Cali Esperanza Jiménez Saa Femenino 90 años
215 Cali María Isabel Jiménez Escarria Femenino 58 años
216 Cali Luis Eduardo García Vela Masculino 59 años
217 Cali María Tulia Vera Bocanegra Femenino 85 años
218 Cali Carlos Arturo Aponte Espinosa Masculino 71 años
219 Cali I G A Femenino 11 años
220 Cali Diego Alejandro García Cortés Masculino 27 años
221 Cali Cecilia Laguna Cruz Femenino 75 años
222 Cali Gustavo Arley López Giraldo Masculino 50 años
223 Cali Jaime Martínez Bolaños Masculino 62 años
224 Cali Miguel Ángel Valencia Muriel Masculino 75 años
225 Cali Martha Rocío Rojas de Barbery Femenino 65 años
226 Cali Alejandra Vivas Jiménez Femenino 34 años
227 Cali Isabel Guasaquillo Chavez Femenino 66 años
228 Cali Isabella Saavedra Caycedo Femenino 20 años
229 Cali Rosa Esther Tello Ceballos Femenino 66 años
230 Cali M V J Masculino 10 años
231 Cali Nubia Esperanza Velasquez García Femenino 57 años
232 Buenaventura Carlos Alberto Rosero Pretel Masculino 55 años
233 Buenaventura Mabel Cristina Carvajal Posada Femenino 57 años
234 Buenaventura Martha Patricia Correa Grueso Femenino 50 años
235 Buenaventura Washington Segura Garcés Masculino 49 años
236 Buenaventura Guillermina Angulo Torres Femenino 46 años
237 Buenaventura Arnulfo Rojas Renteria Masculino 74 años
238 Buenaventura José Joaquin Rodriguez Galindo Masculino 76 años
239 Buenaventura D D A Femenino 16 años
240 Buenaventura Dilia Gongora Suican Femenino 66 años
241 Buga A R G Masculino 8 años
242 Buga Paola Andrea Quintero Daza Femenino 34 años
243 Buga J A M Q Masculino 6 años
244 Buga M J L T Femenino 6 años
245 Buga E B A Masculino 6 años
246 Buga Jesús Alfonso González Masculino 28 años
247 Sevilla Maria Edilma Gutiérrez de Muñoz Femenino 81 años
248 Sevilla Aristóbulo Muñoz Restrepo Masculino 83 años
249 Sevilla Luz Meri Cartagena Hermira Femenino 53 años
250 Tuluá José Norberto Gómez Valencia Masculino 73 años
251 Tuluá Aliro Cardona Castillo Masculino 70 años
252 Roldanillo Juan Carlos García Castañeda Masculino 30 años
253 Roldanillo Omaira Ramírez de Salcedo Femenino 85 años
254 Roldanillo Magnolia García Lugo Femenino 57 años
255 Roldanillo Guillermo Baldion Masculino 78 años
256 Roldanillo Miguel Antonio Herrera Bueno Masculino 88 años
257 Roldanillo María Ludivia Giraldo Rubio Femenino 80 años
258 Santander de Quilichao L J C L Masculino 4 Meses
259 Quibdó Bibiana Buitrago Zuluaga Femenino 36 años
260 Quibdó Daniela Sánchez Morales Femenino 28 años
261 Quibdó Juan Antonio Galeano Restrepo Masculino 35 años
262 Quibdó Juan Camilo Moreno Sánchez Masculino 25 años
263 Quibdó John Ricardo Parra Blandon Masculino 46 años
264 Quibdó Yonny Rocío Salas Duque Femenino 42 años
265 Quibdó María Daniela Ruiz Hinestroza Femenino 35 años
266 Quibdó J M V V Masculino 5 años
267 Quibdó Keisy Lidsay Parra Sánchez Femenino 19 años
268 Quibdó Bertha Helena Roa Ramírez Femenino 38 años
269 Quibdó Horacio Antonio Mosquera Mena Masculino 72 años
270 Quibdó Luis Alberto Rivas Salguero Masculino 39 años
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