Por: El Espectador

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El país atraviesa una de sus crisis más profundas tras el devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia en el inicio del mandato de Abelardo de la Espriella. De acuerdo con la información oficial, la emergencia ha provocado la muerte de casi 300 personas, mientras que más de 200 permanecen desaparecidas y cerca de 125.461 ciudadanos han resultado afectados. Frente a este dramático panorama, el Gobierno ha establecido una respuesta articulada para atender tanto las necesidades de emergencia como la reconstrucción de la infraestructura más golpeada.

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El vicepresidente José Manuel Restrepo ha visitado los municipios más afectados, como Buenaventura, y ofreció un panorama de los primeros días desde la tragedia. “Durante esta semana difícil para Colombia, estuvimos acompañando a las familias que más han sentido el impacto del terremoto. Venimos a escuchar, a asumir lo que está pasando y a entender qué necesitan realmente las comunidades”, indicó Restrepo, citado por El Espectador. El recorrido se ha centrado en el diálogo con los damnificados y la evaluación de sus necesidades más urgentes, en particular el acceso a servicios médicos y reconstrucción de hospitales clave.

En línea con esa prioridad, Abelardo de la Espriella anunció desde el Valle del Cauca una inversión de 4.386 millones de pesos colombianos (COP) para mejorar la dotación de la unidad oncológica del Hospital Universitario del Valle. Asimismo, confirmó que se suscribió un acuerdo para reconstruir el Hospital San Rafael, en El Águila, y se destinarán recursos adicionales para mantener la operación sanitaria a través del arrendamiento de infraestructura médica temporal.

Por otro lado, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, detalló una serie de medidas de respuesta inmediata como la entrega de 2.000 carpas, 6.000 frazadas, colchonetas, 150 baños portátiles y cinco carrotanques. También se anunció la transferencia de materiales para que las familias reparen sus viviendas y la gestión de combustible para el funcionamiento de plantas eléctricas en Pereira y su hospital. Para evaluar los daños estructurales, 23 ingenieros participarán en la revisión de la infraestructura afectada.

Las autoridades locales se han sumado a la solidaridad. Margarita Guerra, gobernadora del Magdalena, anunció la donación de su sueldo a la campaña “Colombia, un solo corazón”, en apoyo a los afectados. “Hoy muchas familias continúan buscando a sus seres queridos y afrontan enormes necesidades básicas. Colombia necesita de nuestra solidaridad”, expresó la funcionaria.

Hasta ahora, el enfoque del Gobierno ha sido estar presente en el territorio, atender con hechos concretos y coordinar esfuerzos para que la ayuda llegue oportunamente a quienes más la necesitan.

¿Qué medidas inmediatas tomó el Gobierno de Abelardo de la Espriella tras el terremoto?

El Gobierno priorizó la asistencia humanitaria y la restauración de servicios esenciales. Entre las acciones más rápidas estuvieron la distribución de carpas, frazadas, colchonetas y baños portátiles, así como el despliegue de ingenieros para evaluar daños y el suministro de combustible fundamental para hospitales en Pereira.

¿Cómo está gestionando el Gobierno la recuperación de la infraestructura de salud tras el terremoto?

La estrategia gubernamental incluye la asignación de fondos para la dotación de unidades médicas, acuerdos para reconstruir hospitales como el San Rafael y medidas temporales como el arrendamiento de infraestructura médica, buscando así reestablecer la totalidad de la operación sanitaria del departamento.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.