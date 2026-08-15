El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto continúa siendo seguido por las autoridades debido a la actividad sísmica registrada después del movimiento principal.

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(Vea también: Lista actualizada de víctimas identificadas tras el terremoto que sacudió a Colombia)

De acuerdo con la más reciente actualización del Servicio Geológico Colombiano (SGC), desde el sismo ocurrido a las 7:34 de la mañana, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, se han registrado 269 réplicas.

El reporte tiene corte a las 8:00 a. m. del 15 de agosto de 2026.

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¿Cuántas réplicas han superado magnitud 3?

Aunque se han registrado 269 movimientos posteriores al terremoto principal, la mayoría corresponde a magnitudes inferiores a 3,0.

Según el SGC, 18 de las réplicas han tenido magnitud superior a 3,0, mientras que dos han superado magnitud 4,0.

El dato permite dimensionar la actividad sísmica posterior al terremoto de 7,4, cuyo epicentro fue localizado en San José del Palmar.

Balance del SGC con corte a las 8:00 a. m. del 15 de agosto:

269: réplicas registradas.

18: réplicas con magnitud superior a 3,0.

2: réplicas con magnitud superior a 4,0.

7:34 a. m. del 10 de agosto: hora del terremoto principal.

7,4: magnitud del sismo principal.

San José del Palmar, Chocó: ubicación del epicentro.

El Servicio Geológico Colombiano mantiene el seguimiento de la actividad sísmica registrada después del evento principal y actualiza sus reportes conforme se obtienen nuevos datos.

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