Un operativo del Ejército contra el Clan del Golfo en el Bajo Cauca antioqueño dejó un saldo que va más allá del golpe a la estructura criminal: un militar murió en combate, cuatro soldados resultaron heridos y tres personas fueron capturadas, según el reporte de las autoridades.

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(Vea también: Dos militares murieron y 17 resultaron heridos en ataque contra tropas del Ejército en zona rural de Algeciras, Huila)

La operación se desarrolló en la vereda El Tigre, en El Bagre, donde las tropas se enfrentaron con integrantes de la organización. En medio de la acción murió alias ‘Momo’, señalado por el Ejército como uno de los cabecillas de comisión de la Subestructura Manuel Alexánder Ariza.

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó posteriormente que, además de ‘Momo’, fueron capturados y puestos a disposición de la justicia alias ‘Mónica’ y alias ‘Chuzo’.

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El mandatario también informó sobre la muerte del sargento segundo Yuber Antonio Gutiérrez, quien falleció durante la operación, y señaló que otros cuatro soldados resultaron heridos.

Nuestro Ejército Nacional asestó un golpe contundente al Clan del Golfo en Antioquia, en defensa de los colombianos y de la seguridad del país. Fue dado de baja en combate, en la vereda El Tigre, alias ‘Momo’. Además, fueron capturados y puestos a disposición de la justicia… pic.twitter.com/fWBAQD8RGh — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 14, 2026

Operativo dejó armas y equipos de comunicación incautados

La acción fue adelantada por soldados de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 7, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, en el marco de la ofensiva que desarrolla la Séptima División del Ejército.

De acuerdo con el Ejército Nacional, durante la operación fueron incautados:

3 fusiles.

6 pistolas.

28 proveedores.

Más de 1.000 cartuchos de diferentes calibres.

14 radios de comunicaciones.

4 equipos de telefonía celular.

1 computador portátil.

1 equipo detector de señales.

La institución también reportó el desmantelamiento de una central de telecomunicaciones que, según el comunicado, pertenecía a la estructura criminal.

Para el Ejército, el resultado representa una afectación a las capacidades armadas, logísticas y de comunicaciones del Clan del Golfo en esta zona del departamento.

Presidente lamentó la muerte del sargento

Tras conocerse el resultado de la operación, el presidente Abelardo de la Espriella destacó la acción de las Fuerzas Militares y aseguró que el operativo fue adelantado “en defensa de los colombianos y de la seguridad del país”.

Sin embargo, su pronunciamiento también estuvo marcado por el fallecimiento del uniformado.

El mandatario envió sus condolencias a la familia del sargento segundo Yuber Antonio Gutiérrez, a quien calificó como un héroe que entregó su vida al servicio de Colombia.

“Mi solidaridad con nuestros cuatro soldados heridos en combate y mis deseos de una pronta recuperación”, expresó el presidente.

La operación dejó así dos caras del mismo enfrentamiento: por un lado, la muerte de un presunto cabecilla y la captura de tres integrantes de la estructura; por otro, la pérdida de un militar y cuatro uniformados heridos.

Presidente también se refirió a operativo antidrogas en Tumaco

En el mismo pronunciamiento, el presidente Abelardo de la Espriella informó sobre otra operación de la Fuerza Pública, esta vez en Tumaco, Nariño.

Según el mandatario, la Armada Nacional incautó 2,3 toneladas de cocaína y capturó a tres personas.

De la Espriella aseguró que su Gobierno mantendrá una ofensiva contra el narcotráfico y calificó este delito como uno de los principales problemas que enfrenta Colombia.

Ambas operaciones fueron presentadas por el mandatario como parte de las acciones de la Fuerza Pública contra estructuras vinculadas al crimen organizado y al narcotráfico.

Posesión de Abelardo de la Espriella

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.