Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El Hospital Universitario San Jorge de Pereira enfrenta una de las emergencias sanitarias más agudas de su historia reciente, luego del terremoto que impactó la región. En medio de esta crisis, el Banco de Sangre “Aleyda Mejía de Ángel”, único operativo con normalidad en la ciudad, ha sido testigo de una respuesta sin precedentes de los ciudadanos. De acuerdo con El Diario, cientos de pereiranos acudieron de forma espontánea a donar sangre, impulsados por la solidaridad y el sentido de urgencia ante la difícil situación.

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Personas como Juliana Idárraga, consciente de la gravedad del momento, se acercaron al hospital con la firme convicción de ayudar, como ella lo expresó: “Donar sangre es una forma de ayudar en estos momentos de emergencia”. Ella forma parte de los numerosos voluntarios que se sumaron al llamado del Banco de Sangre, saturando incluso la capacidad de recepción los dos primeros días. Esta masiva participación llevó a que se implementara un listado de potenciales donantes para ser contactados según la necesidad, con el objetivo de organizar mejor la atención y evitar largas esperas.

Javier Alejandro Gaviria Murillo, gerente del hospital, relató a El Diario que se alcanzaron a recaudar unas 400 unidades de sangre en tiempo récord y agradeció la solidaridad de la ciudadanía. Por su parte, Sandra Patricia González Sierra, directora del Banco de Sangre, calificó la reacción de los voluntarios como “grandiosa”, resaltando que Pereira cuenta ahora con reservas suficientes para abastecer tanto al hospital como a otros servicios médicos de la región. La especialista explicó a los donantes la importancia del manejo de los hemoderivados, productos derivados de la sangre que tienen una vida útil muy limitada. Así, la organización escalonada de donaciones es vital para asegurar el abastecimiento continuo.

Este banco es el resultado de una larga tradición de civismo y trabajo conjunto en Pereira. Fundado gracias a iniciativas de beneficencia lideradas por figuras como Aleyda Mejía González —nombrada Reina de la Caridad en 1943 durante una campaña del Club Rotario para la construcción del hospital—, la unidad sigue siendo un pilar para el sistema de salud del Eje Cafetero y Norte del Valle del Cauca. En meses ordinarios, se requieren entre 700 y 800 unidades por mes, aunque la cifra recolectada suele estar por debajo, evidenciando una necesidad permanente.

La labor continua de donantes permanentes es fundamental para mantener el flujo de sangre. Casos como el de Juan Carlos Salazar Tobón, quien ha donado durante 44 años y deberá retirarse pronto por edad, muestran el impacto humano y desinteresado detrás de cada unidad. La emotiva despedida de Salazar refleja el reconocimiento que la comunidad brinda año tras año a quienes aportan voluntariamente.

Por otro lado, las condiciones para donar, según informa el hospital, son claras: los voluntarios deben tener entre 18 y 65 años, buena salud, un peso mínimo de 50 kilos y cumplir otros requisitos de salud reciente.

La experiencia tras la emergencia no solo ha puesto a prueba la infraestructura sanitaria, sino que ha evidenciado el profundo sentido solidario de los pereiranos, quienes aportan alimentos, implementos y hasta su propia sangre para quienes más lo necesitan, según relata El Diario.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué es tan importante donar sangre durante una emergencia?

Donar sangre durante una emergencia es crucial porque una sola donación puede salvar hasta tres vidas. En situaciones como el reciente terremoto en Pereira, la sangre donada permite atender a múltiples pacientes con diferentes necesidades, ya que puede separarse en componentes como glóbulos rojos, plasma y plaquetas. Así, la solidaridad ciudadana resulta vital para mantener un suministro suficiente y atender la demanda hospitalaria.

¿Cuáles son los requisitos para donar sangre en el Hospital San Jorge?

Según la información del Hospital Universitario San Jorge, los donantes deben tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, estar en buen estado de salud, haber dormido por lo menos 4 horas antes, haber comido adecuadamente y cumplir con otras condiciones de salud reciente, como no haber tenido procedimientos estéticos o síntomas gripales. Estas normas ayudan a garantizar la seguridad del donante y del receptor.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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