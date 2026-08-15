Por: El Espectador

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Tras el fuerte terremoto de magnitud 7,4 que estremeció varios departamentos de Colombia el 10 de agosto, una nueva ola de preocupación surgió entre la ciudadanía. En redes sociales comenzaron a circular imágenes y videos de extraños puntos blancos en el cielo, principalmente sobre Pereira, Manizales y otras localidades de Antioquia como Rionegro, Andes y Sabaneta, zonas especialmente impactadas por el sismo. Las publicaciones no tardaron en disparar teorías: algunos usuarios sugirieron que se trataba de objetos voladores no identificados (OVNI), mientras otros iban más allá e insinuaban la presencia de extraterrestres o la relación con supuestos experimentos militares estadounidenses. Incluso hubo quienes asociaron la aparición de estos objetos con el reciente temblor, alimentando la tensión social.

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Sin embargo, especialistas han pedido tranquilidad. Benjamín Quesada, decano de la Escuela de Ciencias e Ingeniería de la Universidad del Rosario, aclaró que no existe ninguna relación entre los objetos avistados y el evento sísmico: “El sismo no tiene nada que ver”. Quesada indicó que las características observadas en los puntos blancos corresponden a globos estratosféricos, identificables por su forma redonda, su translucidez e, incluso, por las líneas profundas apreciadas en algunas capturas. Además, aseguró que la altitud a la que fueron detectados —entre 15 y 20 kilómetros, según las imágenes tomadas con cámaras profesionales— está dentro del rango típico de estos artefactos.

La Agencia Espacial Canadiense (CSA, por sus siglas en inglés) señala que los globos estratosféricos difieren notablemente de los globos aerostáticos que se usan en turismo; estos últimos vuelan relativamente bajo y transportan personas en canasta. Los globos estratosféricos, en cambio, flotan a alturas comprendidas entre 15 y 45 kilómetros, demasiado alta para aeronaves comerciales, pero mucho más baja que la órbita de los satélites. Están construidos con un plástico muy delgado y suelen llenarse de helio o, en casos específicos, hidrógeno.

Estos globos se utilizan principalmente en investigaciones científicas y meteorológicas, ya que pueden medir temperatura, presión, humedad y concentraciones de gases como el ozono mientras atraviesan las distintas capas de la atmósfera. Toda esta información se transmite en tiempo real, mediante radio, a estaciones en la superficie. Aunque algunos globos son operados por entidades nacionales como el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), las autoridades aclararon que los globos vistos no hacen parte de sus operaciones recientes.

Mauricio Lozano, experto en telecomunicaciones, apunta que tanto gobiernos como empresas privadas pueden lanzar este tipo de globos y que su origen podría ser internacional. La NASA, por ejemplo, puede liberar un globo en la Patagonia y este viajar extensas distancias siguiendo las corrientes de aire. Sea cual sea su procedencia, estos dispositivos deben cumplir las regulaciones aeronáuticas de cada país y notificar sus trayectorias a autoridades como la Aeronáutica Civil de Colombia. Aun así, el conocimiento en tiempo real de su posición depende de la oportuna notificación de los operadores.

De acuerdo con los expertos, la presencia de globos estratosféricos en el espacio aéreo colombiano es frecuente y responde a finalidades científicas o de comunicaciones, sin vínculo alguno con fenómenos sísmicos recientes.

¿Qué son los globos estratosféricos y para qué se utilizan?

Los globos estratosféricos son dispositivos fabricados con plástico ultraliviano, inflados con helio o hidrógeno, que flotan entre 15 y 45 kilómetros de altitud. Según la Agencia Espacial Canadiense y expertos consultados, se emplean principalmente para investigaciones científicas, meteorológicas y, en algunos casos, para telecomunicaciones. Estos globos permiten tomar datos atmosféricos y validar tecnologías en condiciones similares a las del espacio.

¿Por qué se vieron globos estratosféricos después del terremoto en Colombia?

La coincidencia entre el terremoto y los avistamientos de globos estratosféricos fue solo casualidad, de acuerdo con Benjamín Quesada, decano de la Escuela de Ciencias e Ingeniería de la Universidad del Rosario. No existe relación entre ambos fenómenos; la presencia de estos globos es normal en el espacio aéreo colombiano debido a su uso frecuente para mediciones de la atmósfera, investigaciones científicas y experimentos tecnológicos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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