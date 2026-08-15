En redes sociales se ha popularizado un curioso truco casero que promete mejorar la señal del WiFi sin gastar dinero: colocar una moneda encima del router. La práctica ha llamado la atención de usuarios que buscan solucionar problemas de conexión en sus casas, pero detrás de esta recomendación hay una explicación física que no significa que el truco realmente funcione.

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La idea parte de una premisa que, a primera vista, puede parecer lógica: como las antenas de los routers utilizan componentes conductores y una moneda también está fabricada con metal, algunas personas creen que ponerla sobre el dispositivo puede ayudar a amplificar o redirigir las ondas de WiFi.

Sin embargo, una moneda colocada sobre la carcasa del router no funciona como una antena adicional. Para que un elemento metálico pueda formar parte de un sistema de antena debe estar diseñado y conectado al circuito correspondiente. Una moneda simplemente apoyada sobre el equipo no tiene esa conexión.

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Las dos teorías detrás del fenómeno

Quienes defienden la idea de la moneda se basan principalmente en dos argumentos teóricos:

Disipación de calor: las monedas están compuestas por metales como cobre, níquel o latón, materiales conocidos por su alta conductividad térmica. Quienes promueven el truco afirman que la moneda actúa como un disipador casero, absorbiendo el calor acumulado por el procesador del router para evitar que el equipo se degrade o reduzca su velocidad por altas temperaturas.

Amplificación de la señal: existe la creencia popular de que las propiedades del metal pueden servir como una pequeña extensión de la antena interna o como un reflector capaz de dirigir las ondas electromagnéticas con mayor potencia hacia ciertas zonas de la casa.

¿Por qué no funciona?

A pesar del entusiasmo en redes, especialistas señalan que colocar una moneda sobre la carcasa plástica del dispositivo no genera ningún beneficio real.

En cuanto al calentamiento, los sistemas de disipación térmica requieren un contacto directo —generalmente mediante pasta conductora— con la fuente de calor dentro del circuito interno. Una moneda puesta sobre la superficie exterior de plástico no tiene la capacidad de extraer la temperatura interna del aparato.

Respecto a la señal, el efecto suele ser el contrario al deseado. Los objetos metálicos absorben y rebotan las ondas de radiofrecuencia. Poner monedas, papel aluminio u otros elementos de metal directamente sobre el router o cerca de sus antenas crea barreras que distorsionan la señal, provocando mayor latencia, pérdidas de paquete e interferencias en la red Wi-Fi.

Lo que sí funciona para mejorar el Wi-Fi

Para optimizar la velocidad y cobertura del Internet en el hogar sin poner en riesgo el equipo, los especialistas recomiendan seguir estos pasos comprobados:

Ubique el equipo en un punto alto y central: mantener el router a una altura entre 1,5 y 2 metros del suelo y alejado de paredes gruesas ayuda a que la señal se distribuya de forma uniforme.

Aléjelo de electrodomésticos e interferencias: espejos, microondas, teléfonos inalámbricos y televisores generan ruido electromagnético que degrada la calidad de la conexión.

Conéctese a la banda de 5 GHz: si su dispositivo lo permite, esta frecuencia ofrece velocidades sensiblemente superiores y menor saturación que la banda tradicional de 2,4 GHz, aunque su alcance sea ligeramente menor.

Considere una red ‘Mesh’: para viviendas de varios pisos o con áreas muy amplias, la solución más eficiente es instalar un sistema de red mallas (‘Mesh’) o repetidores de señal bien ubicados.

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