La inteligencia artificial dejó de ser una herramienta exclusiva de algunas compañías y se convirtió en una pieza clave para el desarrollo empresarial en Colombia. De acuerdo con cifras compartidas por la Federación Colombiana de Software y TI (Fedesoft), la adopción de esta tecnología en las empresas del país pasó del 40 % al 95 % en apenas dos años, un avance que evidencia la aceleración de la transformación digital.

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Los datos fueron destacados por LinkTIC, empresa colombiana del sector tecnológico, que señaló que este crecimiento refleja cómo la IA pasó de ser una apuesta experimental a convertirse en un componente estratégico para la competitividad de las organizaciones.

Según el análisis presentado por la compañía, cerca de una cuarta parte de las 6.800 empresas evaluadas ya comercializa productos o servicios que incorporan inteligencia artificial. Para LinkTIC, este escenario muestra que la tecnología ya no solo optimiza procesos internos, sino que también impulsa nuevos modelos de negocio y oportunidades de innovación.

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Fernán Ocampo, CEO de LinkTIC, aseguró que el aumento en la adopción de la IA representa un cambio de fondo en la economía nacional. “El salto en la adopción de inteligencia artificial del 40 % al 95 % no es solo un indicador estadístico; es la prueba de que la IA dejó de ser un experimento para convertirse en el motor real de la economía colombiana”, afirmó el directivo.

La compañía destacó que la implementación de herramientas basadas en inteligencia artificial podría traducirse en eficiencias superiores al 25 % en sectores como salud, logística, manufactura, agroindustria y servicios públicos. Según LinkTIC, estas mejoras tienen el potencial de fortalecer la productividad y aumentar la competitividad de las empresas colombianas frente a mercados internacionales.

No obstante, el crecimiento del ecosistema tecnológico también enfrenta desafíos importantes. Entre ellos se encuentra la escasez de talento especializado. De acuerdo con las cifras compartidas por LinkTIC, actualmente existe una brecha de aproximadamente 83.000 profesionales en el sector tecnológico, una cifra que podría ascender a 89.000 hacia 2030.

Para la empresa, la formación de nuevos perfiles será determinante para sostener el ritmo de adopción tecnológica. Ocampo señaló que el reto no consiste únicamente en incorporar nuevas herramientas, sino en desarrollar capacidades humanas que permitan diseñar y liderar procesos de innovación desde Colombia.

En paralelo, LinkTIC respaldó la propuesta impulsada por Fedesoft para crear una mesa técnica multisectorial que contribuya a definir un marco regulatorio para la inteligencia artificial en el país. La organización considera que una regulación equilibrada podría incentivar la innovación, promover la inversión y ofrecer garantías para los usuarios sin afectar el desarrollo tecnológico.

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Con este panorama, la compañía sostiene que la inteligencia artificial seguirá ganando terreno en el sector productivo colombiano y se perfila como uno de los factores más relevantes para el crecimiento económico y la transformación empresarial en los próximos años.

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