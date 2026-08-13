Por: Social Geek

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Google decidió dar un paso definitivo en el segmento de teléfonos plegables con el lanzamiento del Pixel 11 Pro Fold, un dispositivo que marca la evolución de la marca en esta categoría al presentarse como más liviano, delgado y, sobre todo, tres veces más duradero que generaciones anteriores, según anunció la compañía. Por primera vez, un plegable se integra a la exclusiva familia Pro y apunta directamente al segmento premium, apoyado en novedades como la pantalla Super Actua de 3.600 nits de brillo y el potente procesador Tensor G6.

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El diseño del Pixel 11 Pro Fold, creado para optimizar tanto la portabilidad como la resistencia, destaca por reducir su grosor hasta los 10,1 mm plegado y apenas 5 mm cuando se encuentra abierto, con un peso final de 239 gramos. Esta apuesta ergonómica busca una mayor comodidad sin sacrificar robustez, respaldada por el innovador recubrimiento Glass Ceramic Cover Glass, tecnología que incrementa la protección ante golpes y rayones, de acuerdo con información de Google.

Uno de los grandes pilares del dispositivo es la doble pantalla Super Actua: el panel externo, de 6,5 pulgadas, permite operar el aparato como un celular tradicional y, al abrirlo, la pantalla principal de 8 pulgadas convierte el teléfono en una experiencia visual envolvente. Ambas superficies alcanzan altos niveles de brillo, situándose a la vanguardia gracias a los 3.600 nits que garantizan visibilidad incluso en exteriores.

En su interior, el procesador Tensor G6 —fabricado bajo una litografía de 2 nanómetros— y los 16 GB de memoria RAM aseguran un rendimiento óptimo para todo el ecosistema de inteligencia artificial de Gemini. Esto soporta tanto tareas de asistencia contextual como funciones avanzadas fotográficas y gestión exigente de múltiples aplicaciones. El conjunto fotográfico se organiza en un módulo de doble pilar, con un sensor principal de 48 megapíxeles, un ultra gran angular de 10,5 megapíxeles y un telefoto de 10,8 megapíxeles con zoom óptico de 5x, más un Super Zoom digital de hasta 30x. La cámara frontal suma otras dos lentes de 10 megapíxeles, ubicadas en ambas pantallas, optimizadas para autorretratos y videollamadas.

Otra característica destacable es la integración de HiLight, un anillo de LEDs que sustituye al sensor de temperatura de generaciones previas y aporta animaciones lumínicas vinculadas a patrones de uso e inteligencia artificial. La batería de 4.750 mAh promete hasta 24 horas de autonomía, soportando carga rápida de 30 W por cable y 15 W inalámbricos. En el apartado software, el Pixel 11 Pro Fold incluye Android 17 y garantiza siete años de actualizaciones, además del chip de seguridad Titan M3 con criptografía postcuántica. El dispositivo se podrá reservar desde el 12 de agosto de 2026 y estará disponible en cuatro colores con tres opciones de almacenamiento: 256 GB, 512 GB y 1 TB, a precios de 1.899, 2.019 y 2.249 dólares respectivamente.

¿Cuáles son las características de la pantalla y cámaras del Pixel 11 Pro Fold?

El Pixel 11 Pro Fold incorpora dos pantallas Super Actua que destacan por su gran brillo de hasta 3.600 nits y protección Glass Ceramic Cover Glass. El panel externo mide 6,5 pulgadas y el principal, 8 pulgadas. En fotografía, cuenta con un módulo de doble pilar: sensor principal de 48 megapíxeles, ultra gran angular de 10,5 megapíxeles, telefoto de 10,8 megapíxeles con zoom óptico 5x y Super Zoom de hasta 30x, más cámaras frontales de 10 megapíxeles en ambas pantallas.

¿Qué incluye el sistema de seguridad y actualizaciones del Pixel 11 Pro Fold?

El Pixel 11 Pro Fold está equipado con el chip de seguridad Titan M3, que emplea criptografía postcuántica, y funciona con Android 17. Google asegura siete años de actualizaciones del sistema operativo, seguridad y las funciones periódicas conocidas como Pixel Drops, consolidando así la propuesta de respaldo y protección a largo plazo para los usuarios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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