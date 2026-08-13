Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El terremoto que sacudió a Pereira y Dosquebradas el pasado 10 de agosto dejó secuelas más allá de las evidentes pérdidas humanas y materiales. Una de las consecuencias más profundas ha sido la grave afectación en la comunicación dentro del departamento de Risaralda. Según información reportada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), 486 de 631 estaciones base móviles quedaron fuera de servicio, lo que equivale al 77 % de las instalaciones afectadas. A pesar de los trabajos constantes por parte de los operadores para restablecer los servicios, muchas áreas y familias aún enfrentan dificultades serias para comunicarse, lo que agrava la situación de aquellos que buscan a sus seres queridos.

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La desconexión es aún más crítica entre las personas que han perdido sus teléfonos móviles durante el sismo o no tienen acceso regular a internet. En estas circunstancias, para muchas familias, la solución no es tan simple como conseguir un nuevo dispositivo, pues el golpe económico y la urgencia emocional complican la respuesta. Ante este panorama, surgió una alternativa significativa: Q’hubo Pereira, un periódico popular impreso que circula en Pereira y Dosquebradas, puso en marcha la iniciativa Personas que buscamos. Con esta estrategia, el medio traslada las búsquedas de personas desaparecidas desde la tradicional esfera digital hasta la edición física del periódico.

Según lo publicado en El Diario y en la misma plataforma de Q’hubo Pereira, los familiares pueden reportar de forma gratuita la desaparición de una persona y autorizar la publicación de su fotografía tanto en la web como en la versión impresa. De esta forma, los rostros de los desaparecidos no solo circulan virtualmente, sino que llegan a calles, tiendas, barrios y hogares donde la conectividad es limitada o, sencillamente, no existe acceso a celulares. Así, el impreso de Q’hubo Pereira se convierte en una herramienta eficaz en Pereira y Dosquebradas para alcanzar a quienes de otra forma no se enterarían de estas búsquedas urgentes.

Además, se han habilitado aportes voluntarios para ampliar la impresión y distribución de ejemplares con fotografías de personas buscadas. Sin embargo, este apoyo económico no condiciona la publicación ni da prioridad alguna a un caso específico, manteniéndose siempre el reporte gratuito. Toda esta información puede ser consultada en los portales ElDiario.com.co, QhuboPereira.co y el espacio especial Personas que buscamos. De esta manera, mientras la tecnología está limitada, el papel renueva su poder como puente entre quienes buscan y quienes pueden tener la clave para un reencuentro.

¿Cómo funciona la plataforma “Personas que buscamos” de Q’hubo Pereira para reportar desaparecidos?

La plataforma cuenta con un sistema en el que los familiares pueden registrar gratuitamente a una persona desaparecida, adjuntando la fotografía y la información relevante. Una vez autorizado, el caso se publica tanto en la web como en la edición impresa del periódico, lo que permite llegar a distintos sectores y aumentar las posibilidades de ubicarlos, incluso en zonas con poca conectividad.

¿Qué impacto ha tenido la caída de las redes móviles después del terremoto en Pereira y Dosquebradas?

De acuerdo con MinTIC, la caída de 486 de 631 estaciones base móviles ha generado una crisis de comunicación para los habitantes de Pereira y Dosquebradas tras el terremoto. Esto ha dejado a muchas familias sin posibilidades de contactar a sus seres queridos ni acceder a información, exacerbando la angustia por los desaparecidos y dificultando la respuesta ante emergencias.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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