Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La transformación radical de uno de los cruces comerciales más emblemáticos de Pereira sorprendió incluso a los residentes más escépticos. Donde antes existía un bullicioso epicentro de negocios y encuentros cotidianos, hoy se ven montañas de escombros y dolorosas escenas de cierres forzados. De acuerdo con el censo empresarial de la Cámara de Comercio de Pereira, tan solo en el sector del Parque de la Libertad funcionaban 1.552 empresas y puntos de venta, testimonio de la vitalidad comercial que caracterizaba esta zona.

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El golpe no solo afectó a este sector. Cifras de la Cámara de Comercio indican que la Plaza de Bolívar registraba 3.009 establecimientos y el área del Lago Uribe recogía 1.767 comercios. Estas cifras muestran la magnitud de la actividad afectada y la extensa red de empresarios y empleados que dependen del comercio local. El impacto llegó hasta sectores como la peatonal de la carrera 18, anteriormente reconocida por su colorido, y al sector de SanAndresito, con más de 100 locales dedicados a ropa, accesorios y tecnología.

Las historias detrás de los afectados reflejan el drama humano tras los números. Alejandra Pérez, de Calcomanías ML, relató cómo, después de cuatro años con su negocio, lograron rescatar algo de mercancía antes de que se produjera un saqueo y de que el muro de un hotel vecino colapsara sobre su local, lo que dejó pérdidas cercanas a los $300 millones y afectó a ocho personas que dependían económicamente del establecimiento. El acto de retirar el aviso comercial se convirtió en un momento simbólicamente doloroso para muchos, pues implicaba aceptar la difícil realidad.

En el caso de Ricardo Cano, propietario de Muebles K’no, establecido desde hace tres años, la situación fue devastadora: apenas pudo rescatar el 20 % de su inventario, al ser muebles que, con solo ensuciarse, pierden valor comercial. Para la familia Pavón de Celumanía JD, las grietas dejaron su local inhabitable, lo que los obligó a trasladar parte de la operación a Barranquilla. La experiencia no solo resquebrajó estructuras físicas, sino que erosionó la esperanza y las redes de apoyo construidas por décadas. Ferney Valencia, de Remates y más, se vio obligado a evacuar por orden de los ingenieros, logrando salvar mercancía mínima gracias a la solidaridad de amigos.

Además, la pérdida de negocios tradicionales como Compraventa La 30, con 40 años de historia familiar, representa una herida simbólica para el comercio y la memoria de la ciudad. Las calles antiguamente vivas permanecen en silencio, mientras la comunidad asimila la magnitud de las pérdidas y busca opciones para reubicarse y sostenerse en medio de este contexto desafiante.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos comercios y empresas se vieron afectados en el área del Parque de la Libertad y el centro de Pereira?

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Pereira, se registraron 1.552 unidades empresariales y puntos comerciales en el sector del Parque de la Libertad. Sumando otros sectores céntricos, como la Plaza de Bolívar con 3.009 establecimientos y el Lago Uribe con 1.767 comercios, el impacto total sobre la actividad empresarial es considerable y afecta a miles de personas dependientes de estos negocios.

¿Qué pérdidas económicas y humanas han experimentado los comerciantes desplazados por la emergencia en Pereira?

El drama de los comerciantes incluye desde la pérdida total de inventarios, como el caso de Muebles K’no cuyos muebles perdieron su valor al ensuciarse, hasta cuantificaciones puntuales de pérdidas como las que reportó Calcomanías ML, que calcula alrededor de $300 millones. Además, muchas familias han debido reubicarse, como los propietarios de Celumanía JD y Remates y más, dependiendo en gran medida de la solidaridad de amigos para recuperar algo de su actividad mientras buscan estabilidad frente a la crisis.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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