Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La imagen de un tradicional cruce de caminos convertido en escombros parece impensable para quienes conocen el corazón comercial de Pereira. De acuerdo con datos del censo empresarial de la Cámara de Comercio de Pereira, el sector del Parque de la Libertad registraba 1.552 unidades empresariales y puntos comerciales, mientras que en la Plaza de Bolívar funcionaban 3.009 establecimientos y en el sector del Lago Uribe, 1.767 comercios. Esta actividad económica se traduce en una vida bulliciosa y diversa, fundamental para miles de familias y empleados que dependen de estos negocios.

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Sin embargo, el ambiente de los últimos días recuerda poco al tradicional movimiento de la ciudad. Tramos comerciales, como la carrera octava, hoy permanecen en silencio y rodeados de angustia, tras el incidente que dejó a decenas de negocios bajo montañas de escombros. La peatonal de la 18, antes conocida por su colorido y variedad, es ahora una huella del impacto y la desolación. Más de 100 locales en SanAndresito quedaron afectados; así mismo, la Compraventa La 30, con una historia de cuatro décadas, desapareció por completo junto a una residencia de tres pisos situada sobre el establecimiento.

El golpe económico ha sido contundente y humano. Por ejemplo, en Calcomanías ML, dedicados a la venta de repuestos y accesorios para motos, de este local dependen ocho personas y estiman pérdidas cercanas a los 300 millones de pesos, según la propia Alejandra Pérez: "Alcanzamos a sacar parte de la mercancía rápidamente antes de que nos saquearan por el techo, pero la otra está bajo los escombros porque el muro del hotel de enseguida le cayó encima".

Otros comerciantes, como Ricardo Cano de Muebles K’no, relatan que, tras tres años de trabajo, solo pudo rescatar el 20 % de su inventario: "Tengo que salir de aquí por el riesgo que implican las estructuras vecinas, me colaboran los amigos que me ofrecen pequeños espacios". En Celumanía JD, los esposos Pavón manifestaron su impotencia al constatar que su local quedó completamente agrietado y celebraron que nadie estuviera allí durante el colapso; ahora se ven obligados a mudarse a Barranquilla. Este panorama se repite en otros establecimientos, como Remates y más, donde tuvieron que evacuar tras el dictamen de alto riesgo estructural.

Estos relatos muestran que, lejos de cifras, la realidad del comercio pereirano es la de personas intentando reconstruir sus proyectos y su vida en medio de la incertidumbre. Así, queda claro que, como expresó una comerciante: "No tenemos la vida comprada".

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos comercios se vieron afectados en el centro de Pereira por el incidente?

De acuerdo con información de la Cámara de Comercio de Pereira citada por El Diario, en el sector del Parque de la Libertad existían 1.552 puntos comerciales, en la Plaza de Bolívar 3.009 establecimientos y en el sector del Lago Uribe 1.767 comercios, además de más de 100 locales en SanAndresito. Muchos de estos negocios sufrieron graves afectaciones, pérdida de inventario y hasta el colapso total de sus sedes, sumiendo en la incertidumbre a miles de comerciantes y empleados.

¿Cuál fue el impacto económico y humano para los comerciantes tras el derrumbe en Pereira?

El impacto económico se refleja en pérdidas millonarias, como las reportadas por Calcomanías ML, que estima daños por cerca de 300 millones de pesos y deja a ocho familias afectadas. Otros comerciantes afirman haber perdido prácticamente la totalidad de su mercancía y se han visto forzados a abandonar sus locales, buscar ayuda de amigos o mudarse a otras ciudades, lo que evidencia tanto la dimensión material como el golpe emocional de esta tragedia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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