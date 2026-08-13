Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La emergencia que atraviesa la comuna Villa Santana, en Pereira, pone de manifiesto la magnitud del impacto que dejó el terremoto que sacudió la ciudad. Según reporta El Diario, más de 100 viviendas resultaron afectadas en esta zona, con cientos de personas que actualmente no tienen un hogar ni condiciones básicas para resguardarse. Las secuelas son dramáticas: la comunidad permanece sin energía eléctrica y sin señal para poder comunicarse, agravando la incertidumbre de quienes intentan saber sobre sus seres queridos.

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Las imágenes tras el sismo revelan el escenario de destrucción: al ingresar por el barrio Kennedy, se ve el barranco deslizándose, la vía cubierta de polvo y lodo debido a la rotura de varios tubos de acueducto. A medida que se asciende hacia Villa Santana, los daños aumentan, incluyendo la escena devastadora de lo que fue un asadero de pollo, una casa y una carnicería, todos convertidos en escombros. Testimonios recogidos por El Diario, como el de María Consuelo Vargas Alvares, de 77 años, relatan cómo muchos lograron escapar de milagro. Algunas personas quedaron atrapadas bajo los restos y las heridas por los colapsos han sido inevitables.

La emergencia es aún mayor en sectores como Bella Vista y el barrio Tokio, donde casas enteras colapsaron o se encuentran en riesgo inminente, muchas de ellas construidas sobre barrancos que han comenzado a ceder. William Grisales, uno de los afectados, explica que su edificio quedó demolido por completo y las familias se ven forzadas a recoger lo poco que quedó de sus pertenencias entre los escombros.

La ausencia de ayuda oficial agrava la crisis. De acuerdo con la presidenta de Asojuntas Villa Santana, Guillermina Maldonado Tamayo, ni organismos de socorro ni bomberos han hecho presencia en la zona. Los mismos vecinos, ante la falta de respuesta estatal, han improvisado refugios, comedores y labores de rescate, apoyando a madres, adultos mayores, menores y animales domésticos. El testimonio de Consuelo Guevara, quien junto a su familia duerme en la cocina o en la calle, evidencia la falta de acceso a recursos básicos como alimentación y pañales. Hay relatos de edificaciones sujetas apenas por tuberías y estructuras en riesgo de explosión por fugas de gas, mientras que muchos residentes, aferrados a lo poco que les queda, temen por nuevas réplicas o colapsos.

Se exige presencia urgente de las autoridades y ayuda humanitaria, mientras la comunidad resiste por sus propios medios la devastación y la incertidumbre tras el terremoto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas casas y personas resultaron afectadas por el terremoto en Villa Santana, Pereira?

Según El Diario, el terremoto dejó más de 100 viviendas dañadas en la comuna Villa Santana de Pereira. Como consecuencia, cientos de personas han quedado sin hogar y con graves restricciones para acceder a servicios básicos, incluyendo energía eléctrica y medios de comunicación.

¿Por qué no han llegado ayudas oficiales a Villa Santana tras el terremoto?

De acuerdo con los testimonios recogidos por El Diario y líderes de la comunidad, a dos días del desastre las ayudas municipales y departamentales no han llegado a Villa Santana. Las autoridades de socorro, como bomberos y defensa civil, tampoco han hecho presencia, lo que obliga a los propios habitantes a organizarse para la atención de las necesidades más urgentes.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.