Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El fútbol sudamericano muestra una vez más su faceta solidaria ante las tragedias que afectan a la región. La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) comunicaron, este jueves 13 de agosto de 2026, la entrega de un millón de dólares como apoyo directo para la reconstrucción en los territorios afectados por el reciente terremoto que sacudió a Colombia, según informó la FCF en un comunicado oficial.

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Esta ayuda económica será canalizada por medio de la campaña nacional “Colombia, un solo corazón”, una iniciativa organizada y liderada por la primera dama, Ana Lucía Pineda. Dicha campaña ha logrado unir esfuerzos provenientes de instituciones públicas, empresas del sector privado, organizaciones sociales y la ciudadanía en general, con el objetivo central de movilizar recursos para los damnificados.

La solidaridad del fútbol, expresada en esta donación, se presenta como una respuesta al compromiso social del deporte con la sociedad, especialmente en circunstancias críticas como la actual. CONMEBOL y la FCF recalcaron la importancia de acompañar al país durante este difícil periodo y, además, extendieron la invitación a clubes de fútbol, organizaciones deportivas, aliados estratégicos, hinchas y a la comunidad internacional, para que continúen respaldando las campañas de recolección de recursos y suministros esenciales.

El dinero anunciado se suma a otros apoyos nacionales e internacionales que han llegado tras la emergencia. No obstante, de acuerdo con la información disponible, el comunicado puntualizó que el millón de dólares estará dirigido específicamente a apoyar labores de reconstrucción, pero no se dieron detalles sobre cómo se distribuirá la suma entre los departamentos o ciudades afectadas. Tampoco se definió un monto concreto destinado a áreas como Pereira, Cali, Chocó y otras regiones golpeadas por el sismo.

La campaña “Colombia, un solo corazón” ha venido desempeñando un papel clave en la coordinación de ayudas, gestionando el envío de alimentos, medicamentos, kits de emergencia y otros insumos básicos hacia las zonas de mayor afectación. Para el 12 de agosto, la primera dama reportó el traslado de más de 1.500 toneladas de ayudas, priorizando a departamentos como Risaralda, Quindío, Caldas, Valle del Cauca y Chocó. En particular, en Risaralda se han gestionado equipos de soporte para Medicina Legal y en Pereira se abrieron puntos de recolección de ayudas humanitarias.

Las autoridades enfrentan ahora el reto de reconstruir casas, infraestructura y servicios fundamentales. Desde la FCF y CONMEBOL hicieron un llamado enfático a no detener la cadena solidaria y a fortalecer el respaldo a las familias damnificadas. Por el momento, la donación de un millón de dólares tendrá alcance nacional, sin detalles oficiales sobre la asignación para territorios específicos como Pereira o Risaralda.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se distribuirá la donación de un millón de dólares para los damnificados del terremoto en Colombia?

Según el comunicado oficial de la Federación Colombiana de Fútbol, la totalidad del millón de dólares será canalizada a través de la campaña “Colombia, un solo corazón”, enfocada en apoyar la reconstrucción nacional tras el terremoto. Sin embargo, no se han divulgado detalles sobre la distribución específica de estos recursos entre departamentos o municipios afectados, por lo que aún no hay cifras asignadas a zonas como Pereira, Chocó o Cali.

¿Quién lidera la campaña “Colombia, un solo corazón” y cuáles son sus principales acciones?

La campaña “Colombia, un solo corazón” es liderada por la primera dama, Ana Lucía Pineda. Su labor principal ha sido articular el apoyo de entidades públicas, empresas, organizaciones sociales y la sociedad civil para coordinar el envío y la entrega de alimentos, medicamentos, agua potable, elementos para albergues y otros recursos necesarios, con prioridad en los departamentos con mayor impacto del terremoto, como Risaralda, Quindío, Caldas, Valle del Cauca y Chocó.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

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Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.