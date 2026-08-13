Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses mantiene activados todos sus protocolos para identificar a las personas que murieron a causa del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el lunes 10 de agosto. Esta labor, que resulta crucial para las familias afectadas, implica procedimientos científicos rigurosos y una coordinación estrecha con las autoridades judiciales.

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De acuerdo con el director general de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés Martínez, ya se han recibido 202 cuerpos relacionados con la tragedia y, hasta el momento, 121 de ellos han logrado ser plenamente identificados. Sin embargo, la entidad advierte que este proceso va mucho más allá de un simple reconocimiento visual. Los equipos médico-legales están desplegados en ciudades como Pereira, Cali y otras zonas afectadas, aplicando técnicas que van desde la comparación de huellas dactilares, la odontología forense y, en casos más complejos, estudios genéticos y de ADN, así como análisis radiológicos y antropológicos.

El proceso de identificación inicia desde el momento en que un cuerpo es recuperado. Tras la recepción, el personal forense documenta y realiza un análisis exhaustivo para establecer la identidad sin posibilidad de error. Cuando las huellas dactilares son ilegibles debido al estado del cuerpo, se recurre a la comparación de antecedentes odontológicos; si tampoco es suficiente, se utilizan muestras biológicas para análisis genéticos, que pueden requerir la colaboración de familiares. El procedimiento, según Medicina Legal, es minucioso y responde a la necesidad de evitar cualquier equivocación que podría aumentar el dolor de los allegados.

No obstante, identificar a una víctima no significa su entrega inmediata a la familia. La salida del cuerpo debe darse una vez culminen tanto las actuaciones forenses como los trámites legales pertinentes, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y las autoridades judiciales. Este rigor asegura que todas las partes cumplan con el debido proceso y que cada familia reciba a su ser querido con garantías de transparencia y dignidad.

Ante el alto número de fallecidos y la complejidad de algunos casos, los tiempos de identificación pueden variar considerablemente. Factores como el daño físico ocasionado por el colapso de estructuras, la ausencia de registros dentales y la necesidad de estudios genéticos prolongan el proceso. Sin embargo, el compromiso de las autoridades es mantener el máximo rigor técnico y el respeto humano, reconociendo que en medio de la emergencia esta es una etapa dolorosa pero fundamental para que las familias puedan iniciar el duelo y obtener respuestas claras sobre sus seres queridos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo es el proceso de identificación de víctimas en Medicina Legal?

El proceso inicia con la recuperación y documentación del cuerpo, seguido de análisis forenses como comparación de huellas dactilares, odontología forense y, si es necesario, estudios genéticos utilizando ADN. Cada caso es evaluado de acuerdo con las condiciones del cuerpo y la información disponible, asegurando una identificación técnica y científica antes de proceder a cualquier entrega.

¿Por qué puede demorar la identificación de una víctima tras un terremoto?

La identificación puede tomar más tiempo debido al estado en que se encuentra el cuerpo, la necesidad de análisis más complejos como pruebas de ADN, o la falta de registros odontológicos. Medicina Legal prioriza la precisión y el cumplimiento del debido proceso, lo que puede requerir más tiempo para garantizar que cada víctima sea reconocida sin margen de error.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.