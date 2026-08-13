Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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San Luis, municipio del departamento de Tolima, atraviesa una grave emergencia ambiental tras múltiples incendios forestales que han arrasado más de 600 hectáreas de cobertura vegetal y cultivos en las últimas 48 horas. La alerta ha sido emitida por el alcalde Ricardo Acosta, quien confirmó que las llamas mantienen su avance en distintos puntos del municipio, alcanzando incluso viviendas y el cementerio del corregimiento de Payandé, una de las zonas turísticas más reconocidas de la región.

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La magnitud de la catástrofe llevó al mandatario a calificarla como “la mayor tragedia ambiental en la historia de San Luis”. La preocupación crece, según Acosta, debido a que el comportamiento de las llamas ha dejado perplejos incluso a los técnicos especializados, quienes señalan que la propagación y el poder destructivo de los incendios no se habían visto antes en el país. Como lo expresa el alcalde, “este tipo de incendios, según los técnicos que nos acompañan, nunca antes se había presentado en el país, por la manera en que se propagan y por la fuerza que han tomado. Los comparan ya con incendios registrados en otras partes del mundo”.

Los incendios se concentran principalmente en las veredas Tomogó, Meseta, Cañadas, San Cayetano, Ciruelos, Guayabito y La Flor, además de Payandé. El avance del fuego se ha visto favorecido por las altas temperaturas asociadas al fenómeno de El Niño, así como por los fuertes vientos y las complicadas condiciones del terreno. De acuerdo con Acosta, “las altas temperaturas por el fenómeno de El Niño hacen que en la tierra queden temperaturas superiores a los 200 grados centígrados”, mientras que ráfagas de hasta 30 kilómetros por hora permiten que focos ya contenidos vuelvan a reactivarse.

Ante la magnitud de la emergencia, los organismos de socorro centran sus esfuerzos en detener el avance de las llamas y resguardar a la población. El alcalde remarcó que aún no se puede realizar un censo de damnificados porque las prioridades están enfocadas en “proteger la vida de la comunidad sanluiseña”, ya que los datos de personas afectadas seguirán creciendo mientras el incendio continúe.

Este episodio se suma al panorama crítico de Tolima, departamento que en las últimas semanas ha perdido más de 2.000 hectáreas por incendios forestales y que actualmente reporta 36 conflagraciones activas, de acuerdo con los reportes oficiales.

¿Cuántas hectáreas han sido afectadas por los incendios forestales en San Luis, Tolima?

En los últimos dos días, los incendios forestales en San Luis, Tolima, han destruido más de 600 hectáreas de cobertura vegetal y cultivos, de acuerdo con información proporcionada por el propio alcalde Ricardo Acosta.

¿Por qué los incendios forestales en San Luis son considerados inéditos en el país?

Según el alcalde y técnicos que atienden la emergencia, los incendios presentan una forma de propagación y fuerza sin precedentes en Colombia. Los expertos los comparan con situaciones similares de otras partes del mundo, lo que ha sorprendido incluso a los equipos especializados que trabajan en el lugar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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