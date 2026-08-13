Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El potente terremoto ocurrido el 10 de agosto trajo consigo graves consecuencias para las ciudades de Pereira y Dosquebradas, no solo en pérdidas humanas y materiales, sino también en uno de los aspectos más críticos en situaciones de emergencia: la comunicación. De acuerdo con la información presentada por MinTIC (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), 486 de las 631 estaciones base móviles quedaron fuera de servicio, lo que equivale a un 77 % de afectación de la infraestructura móvil en Risaralda. A pesar de los esfuerzos de los operadores para restablecer las redes, existen zonas y familias que siguen sin poder comunicarse efectivamente.

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Este obstáculo se convierte en un drama aún mayor para quienes han perdido sus teléfonos entre los escombros del sismo o no tienen acceso estable a internet. En este contexto, la solución no puede limitarse a adquirir un nuevo dispositivo, especialmente para familias vulnerables o personas mayores. Ante estas dificultades, surge una propuesta innovadora liderada por el periódico popular impreso Q’hubo Pereira: llevar la búsqueda de personas desaparecidas del entorno virtual al formato físico.

El periódico, cuya circulación se limita a Pereira y Dosquebradas, puso en marcha la iniciativa Personas que buscamos. Mediante esta estrategia, los familiares pueden reportar de forma gratuita a personas desaparecidas y autorizar la publicación de su fotografía tanto en la plataforma digital como en las ediciones impresas del medio, buscando que estos rostros lleguen a calles, tiendas, barrios y hogares donde la conexión digital no está garantizada. Según información del mismo medio, la edición impresa de Q’hubo Pereira es distribuida directamente en las zonas más impactadas.

Además, el proyecto contempla la posibilidad de recibir aportes voluntarios, orientados a fortalecer la capacidad de impresión y distribución de los ejemplares, lo que permite que más personas puedan acceder a la información. Q’hubo Pereira enfatiza que la publicación no depende de donaciones, pues reportar casos continúa siendo completamente gratuito y sin prioridad definida por el aporte económico.

Los reportes y consultas pueden hacerse a través de ElDiario.com.co, QhuboPereira.co y de la plataforma especial “Personas que buscamos”. Así, en un momento en el que fallan los teléfonos y los mensajes digitales pueden no llegar, el periódico en papel y la distribución física vuelven a ser una herramienta poderosa para reconectar a los ciudadanos y canalizar la esperanza de quienes todavía buscan a sus seres queridos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona la búsqueda de personas desaparecidas en Q’hubo Pereira tras el terremoto?

La iniciativa permite que los familiares reporten personas desaparecidas a través de una plataforma gratuita. Con autorización, las fotografías y datos se publican tanto en digital como en las ediciones impresas, distribuidas en Pereira y Dosquebradas, facilitando que la información llegue a quienes no tienen acceso a internet ni teléfono móvil.

¿Es necesario pagar para reportar un caso de persona desaparecida en Q’hubo Pereira?

No, el reporte de personas desaparecidas es totalmente gratuito. Los aportes voluntarios de la ciudadanía están dirigidos exclusivamente a aumentar la capacidad de impresión y distribución, pero no influyen en la publicación ni otorgan prioridad a algún caso.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.