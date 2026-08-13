En medio de las labores de búsqueda y rescate que continúan tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia, una denuncia publicada en redes sociales abrió un nuevo debate sobre el papel de algunas figuras públicas e ‘influenciadores’ que han llegado a las zonas afectadas en Cali.

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La denuncia fue hecha por un creador de contenido conocido en redes como ‘El Gato Escobar’, quien ha compartido varios videos desde el edificio Los Colores, una de las estructuras afectadas por el sismo.

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Según explicó, durante las últimas horas fueron recuperados los cuerpos de tres mujeres que permanecían bajo los escombros del edificio.

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Sin embargo, más allá del dolor por las víctimas, el hombre aseguró que algunas personas estarían aprovechando la tragedia para obtener visibilidad en redes sociales.

“Vienen ‘influencers’ conocidos, hacen un vídeo y se van. Después dicen que han estado trabajando y rescatando víctimas”, afirmó.

El creador de contenido aseguró que la situación se ha vuelto cada vez más compleja porque, según su versión, no todas las personas que ingresan a la zona lo hacen con la intención de colaborar en las labores humanitarias.

De acuerdo con su relato, algunas personas estarían aprovechando el caos para cometer delitos y sacar provecho de la emergencia.

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Denunció amenazas después de publicar un video

La polémica aumentó después de que ‘El Gato Escobar’ publicara un video en el que aseguró que las víctimas rescatadas se encontraban solas y que ningún familiar había llegado al lugar durante las labores de recuperación.

Sus declaraciones provocaron numerosas reacciones en redes sociales y, posteriormente, algunas personas lo señalaron por haber difundido una información que, según ellas, no correspondía completamente a la realidad.

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Ante la controversia, el creador de contenido volvió a pronunciarse y defendió su versión.

Según explicó, estuvo presente desde los primeros momentos de la emergencia y participó en las labores de búsqueda.

Además, aseguró que, después de la publicación del video, recibió amenazas a través de redes sociales.

Incluso, afirmó que algunas personas llegaron hasta el lugar para confrontarlo.

“Me ofrecieron plomo y arma blanca. Mañana voy a presentar una denuncia ante la Fiscalía”, aseguró.

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